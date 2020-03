Miriam Rodríguez: "La suerte te tiene que pillar trabajando, siendo constante"

Acaba de publicar ' No sé quien soy ', pero Miriam Rodríguez vino hace unos días a ' yu, no te pierdas nada ' a hablarnos de 'Desperté'. Su próximo álbum, 'La Dirección de tu Suerte', se publica el 30 de marzo.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Miriam Rodríguez / yu, no te pierdas nada

¡Booooom! Andrea Compton desvela en Adivina la Canción que su verdadero apellido no es Compton, sino que tiene el mismo que nuestra invitada Miriam Rodríguez. ¡OMG! Sometemos a las chicas a nuestro ya clásico reto musical. ¡A ver ese oído! Pablo López, Amaral... "Yo soy muy señora", confiesa la cantante, que tiene un poquito de tos... ¡Cuidado! 😱

Está triunfando desde que salió de OT, pero es que mérito no le falta. Produce, compone, canta e interpreta... ¡Lo tiene todo! Miriam Rodríguez nos habla de Desperté, un tema "que fue un proceso de altos y bajos". ¿Tiene el mote de la leona algo que ver con su mal despertar?, ¿qué es lo primero que hace al levantarse? "Desayunar, lo primero es el zumo, el café" ¡A Miriam hay que conquistarla por el estómago!

"En este trabajo es complicado orientarse, me sirvió mucho la gira, los 44 conciertos, para empezar a trabajar desde donde yo era. Encontré adónde quería ir", cuenta. "El apoyo de los fans ha sido muy importante".

La cantante nos habla del proceso de composición en inglés. "Hay una canción en inglés que no me encajaba en castellano, por ejemplo, es muy curioso". "En inglés dices 4 chorradas y queda genial, en español no", dice Aníbal.

¿Considera Miriam que ha tenido suerte? "Sí, claro, aunque creo que hay que salir a buscarla. La suerte te tiene que pillar trabajando, siendo constante", dice. 'La dirección de tu suerte', su segundo álbum, se publica el 30 de marzo.

¡Hacemos la life list de Miriam Rodríguez! ¿Cuál fue el primer disco que se compró Miriam con sus dineros?, ¿cuál es la última canción que ha añadido a su playlist?, ¿y una canción que le hubiera gustado componer?

¡Karaoke time! Jugamos con Andrea Compton y Miriam Rodríguez al reto favorito de un viernes noche de borrachera. ¡Menudo vozarrón, por Dios! Compton y Lorena Castell no tienen nada que hacer contra la leona.. ¡OMG! 🦁

