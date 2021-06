Nyno Vargas: "Estoy pensando en una trilogía de discos, vamos a venir con un sonido totalmente nuevo"

Nyno Vargas // yu No te pierdas nada

El cantante Nyno Vargas tiene muy claro cómo van a ser los siguientes pasos de su carrera y aunque acaba de lanzar la continuación de su primer álbum, ya está pensando en el siguiente. "Estoy trabajando en una trilogía, a principios del año que viene saldrá El efecto Nyno Fin y luego ya me inventaré otra cosa", asegura entre risas.

Vargas hizo una presentación de este nuevo disco muy bien acompañado por su "primo" El Cejas. "Yo a las personas que quiero forman parte de mi familia y las llamo primos", cuenta.

Mala Rodriguez, Juan Magán, Lérica, El Junco... El artista ha contando con un montón de artistas para esta segunda parte. "El disco iba a salir en febrero del año pasado, pero me fui a Honduras y había muchas colaboraciones sin cerrar, así que la espera ha sido para bien, es gente que yo he escuchado muchísimo", explica el cantante, que ya está trabajado el siguiente disco en Miami. "Estaré allí par de meses y me traeré colaboraciones de artistas de allá, aunque seguiré metiendo gente de aquí", revela.

"Vamos a venir con un sonido totalmente nuevo aunque la esencia sea la misma", adelanta el artista, que intenta estar al día en las tendencias musicales. "Tampoco me peino igual ahora que hace 10 años", dice Vargas, que recalca que "el mundo avanza". "Me piden que haga temas como los de 2010 y eso no", explica.

"Nos hemos aventurado a hacer cosas que otros no se atrevían", dice Nyno refiriéndose a esos primeros temas que abrieron el camino de nuevos sonidos, como su primera bachata hace 10 años.

Recordamos su época de vendedor en el mercado, cuando llevaba el pelo largo. "No me compraba nadie pero ligaba mucho", dice Antonio Vargas Vargas, el verdadero nombre detrás de "Nyno". ¡Es una de las cosas que más googlean sobre él sus fans, su verdadero nombre!

Terminamos con Ventura, que se pone en su faceta de cineasta para poner en marcha el biopic de Nyno Vargas. ¿Quién mejor que uno de sus amigos para contar su vida?

Puedes ver a Nyno Vargas en el minuto 25:

