"Pero ¿con quién habéis hablado?": Mario Mazo alucina con lo que Ana Morgade y Victoria Abril saben de él

"El punto de partida es que la familia se ha separado, todos estamos en puntos totalmente distintos y lo que nos reúne es el secuestro de la hija de Sandra". Con estas palabras Mario Mazo, más conocido como el primo Lucas, resume el argumento de Los protegidos: el regreso, la miniserie que supone el regreso de la serie de Antena 3 y de la que ya se ha estrenado el primer episodio.

El actor ha visitado este martes el parquecito de yu, No te pierdas nada para hablar con Ana Morgade y Victoria Martín de este trabajo y ha acabado haciendo algunas confesiones personales, desde el día que tuvo que besar en una escena a una persona de la que estaba muy enamorado a la vez que pensó que tenía una hermana secreta.

Sobre Los Protegidos también hizo una confesión. Antes de que se hubiese anunciado, él supo que iba a pasar. "Yo me lo veía venir. Estoy superorgulloso. Empezaron a salir remakes y le mandé un WhatsApp a Ana Fernández y le dije 'Anita, a ver si..' y ella dijo 'jajajaaj, bueno, veremos...", contó sobre cuándo supo que primo Lucas volvería a escena.

Mario Mazo, el primo Lucas, en las primeras temporadas de 'Los protegidos' // Antena 3

Meterse en el personaje 10 años después no le costó, al fin y al cabo "no hay nadie mejor que los propios actores para ponerse ese disfraz y ver las conexiones emocionales", tampoco el reencuentro con los compañeros. Eso fue lo más fácil.

"Tenemos muy buena relación y fue un gustazo trabajar con ellos. Volver a vernos fue muy guay", dijo antes de entrar en uno de los momentos más complicados de la entrevista.

Con 20 años de carrera profesional como pianista, Ana Morgade y Victoria Martín le pusieron en un apuro al sacarle un piano de juguete para que demostrase sus habilidades. "¿Es este el momento más humillante al que te han sometido nunca?", le preguntó Ana Morgade después de que él se pusiese ante las teclas. Su respuesta fue un rotundo sí.

Antes se había enfrentando a otro momento igual de humillante, según él. "Pero ¿con quién habéis hablado para saber esto?", exclamó cuando las dos presentadoras pusieron sobre la mesa que tenía una Matricula de honor en el conservatorio de música de Madrid. Lejos de sacar pecho, le dio bastante vergüenza...

El día que creyó que tenía una hermana secreta

Enfrentarse a la sección de Victoria Martín, tampoco fue fácil aunque fue el momento de las otras confesiones. Mario Mazo contó cuál fue la situación más rara que vivió con un fan.

"En el estreno de Los Protegidos, en la segunda o tercera temporada, en los cines Capitol de Madrid. Estábamos todos los actores presentando el proyecto y los fans lanzaban muchas cosas al photocall", empezó contando. "Muchas de las cartas las tengo todavía y me las llevé a casa. Una de las cartas decía: Hola, Mario, soy Marina. Me alegro de haberte visto en el estreno, me da mucha pena no haber hablado después de todo lo vivido juntos. Me da mucha pena que mamá no me nos haya puesto en contacto. A mí me duele mucho ser tu hermana y que no hayamos hablado de esto nunca antes..."

No, no había hermana secreta por ninguna sitio. "Yo terminé de leer esto después de una noche de euforia. Yo fui en medio de la noche al cuarto de mi madre y le dije. 'Mamá, yo sé que no, pero ¿tengo una hermana?".

"Por favor, no te pongas cachondo"

La otra anécdota de Mario Mazo fue más real y más personal. En una obra de teatro le tocó besar a una persona de la que estaba muy enamorado. El día anterior a enfrentarse a ese momento fue un suplicio.

"En la escena las dos personas estábamos en ropa interior y a mí esa persona me gustaba mucho, pero mucho mucho. No dormí la noche anterior diciendo 'por favor, no te pongas cachondo", confesó el actor, que al final no tuvo que vivir un momento tierra, trágame.