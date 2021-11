El plan de Carolina Yuste si algún día no consigue trabajo como actriz: "Me monto un huerto en el monte y seré muy feliz"

Carolina Yuste // yu, No te pierdas nada

Carolina Yuste acaba de ser nominada a Mejor Actriz de reparto en los Premios Feroz por su papel en la película Chavalas. Si ganase, no llevaría ningún texto preparado para recibirlo, pero tiene claro que se lo dedicaría a sus "chavalas", sus amigas de Badajoz de toda la vida. "Nunca te lo esperas, somos muchas actrices y hay curros muy guays", dice la actriz sobre la nominación.

El 3 de diciembre se estrena La Familia Perfecta, una comedia en la que trabaja con José Coronado y Belén Rueda. "Yo tuve un flechazo absoluto con Belén, es un ser mágico, es generosa, es compañera... Fue como rodar en casa, en familia, la directora le mete su puntito de corazón y se nota", cuenta la actriz.

La película está dirigida por Arantxa Echevarría, con la que ya trabajó en Carmen y Lola, papel que le valió un Goya. "Carmen y Lola nos regaló muchas cosas a las dos, nos gustamos mutuamente y ahora hay que seguir con la relación", dice sobre su buena relación con la directora. "Es muy directa y tiene claro lo que quiere contar, pero sí te deja fluir libremente", explica la actriz, que se siente muy agradecida por todo lo bueno que le está dando esta profesión. "Quiero hacer teatro, quiero hacer cine, series también, para mi es un ejercicio de constancia", asegura. "Hacer cinco pelis en un año es genial, el privilegio es máximo", reconoce. "Es una profesión tan intermitente, tienes un curro y ya estás pensando en el siguiente", asegura la joven, que no quiere sentir esa presión siempre. Si algún día no le sale curro ya sabe lo que va a hacer: "Me monto un huerto en el monte y seré muy feliz", cuenta.

La obra de teatro Prostitución, que representa ahora en Barcelona, trata un tema bastante delicado. "Ha sido mi curro más revolucionado, en el que más he aprendido, personal y profesionalmente. No es un texto inventado, son testimonios reales de mujeres. Son sus voces. Yo desde mi lugar de privilegio tenía una idea y cuando estas mujeres te cuentan sus reivindicaciones aprendes", asegura.

Terminamos hablando con Carolina Yuste de los clichés familiares. "No soy capaz de callarme", dice cuando le preguntamos qué responde cuando le animan a casarse y tener hijos. "Hay cuñados muy cuñados", asegura.

Puedes ver a Carolina Yuste en el minuto 24:

