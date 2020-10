"En las redes idealizamos y luego nos comparamos con ese ideal, por eso salimos perdiendo siempre": Lorena Castell y María Esclápez

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena Castell en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Un estudio asegura que las personas que más actualizan las redes suelen sentirse peor consigo mismas porque están todo el rato comparándose. "Este verano todo el mundo decía que no iba a hacer nada y luego tenía el Instagram petado de barcos. No se quedó nadie en Madrid", se queja Morgade.

Lorena Castell pregunta si los Pantomimos o Morgade han subido alguna vez una foto solo para sentirse mejor. "Yo sí, he tenido un día de mierda y luego he subido un contenido espectacular", reconoce Lorena. "Aunque yo tampoco tengo muchos días malos, soy bastante positiva".

Lorena ha querido conectar con María Esclápez, experta en materia, para arrojar un poquito de luz sobre este tema. ¿Por qué a la gente le da la bajona cuando mira mucho las redes? "Tenemos la tendencia de fijarnos en lo malo nuestro y lo comparamos con lo que percibidos de otra persona, que tampoco es su vida real", cuenta. "En las redes idealizamos a las personas y nos comparamos con ese ideal, por eso salimos perdiendo siempre", asegura la joven.

Lorena nos cuenta que la gente que es influencer "no paga por nada, es su trabajo" pero no todo el mundo puede ser influencer. "Enseñar una vida irreal no es tan fácil".

¿Cuales son las herramientas que un yuser puede poner en práctica para no sentirse mal? "Eso es un escaparate, basado en la estética. Habría que trabajar en las emociones, hay que gestionarlas y proyectarlas en cuanto a un mismo. Recomendaría apuntar cuales son las cosas positivas de uno mismo", cuenta.

