Roi Méndez presenta 'Aviones de Papel' y avanza: "Saldrá algo con un compañero de mi edición de OT"

Roi Méndez en 'yu' / yu, no te pierdas nada

"El tema lo tenía hace un año, se lo enseñé a Álvaro de Sinsitati y le gustó", cuenta. ¡Podrían haberla grabado ellos solos pero quisieron contar con Roi para la colaboración! ¡Y suena genial!

"El vídeo lo teníamos grabado desde enero, pero como tiene un croma verde, ahora pegaría decir que es un vídeo de confinamiento", reconoce. ¡Además el tema se llama 'Aviones de Papel', como su gira! "La idea era que saliera antes, pero como se metieron los de Sinsinati tuvimos que hacer cambios". ¿Y sabe él hacer aviones papel?

Pero cuidadín porque Roi Méndez tiene más cositas debajo del brazo, pero no nos puede dar ni una pista.. "Hay una con un compañero con el que estuve en mi edición de OT". ¡Le tiramos de la lengua pero no suelta prenda!

Y como la entrevista de hoy era a Aitana y ambos cantantes han sido compañeros en Operación Triunfo... ¡Tenemos que enfrentarlos a nuestro clásico Adivina la Canción! Los 'sisters' tendrán que competir para adivinar qué canción es la que Lorena Castell recitará con toda su destreza. C Tangana, Lola Índigo...

Aprovechamos par preguntarles si se agobian mucho cuando los fans los paran por la calle. Porque el fenómeno OT sigue siendo espectacular... "Es depende del día y de la situación. A lo mejor en una calle te conoce todo el mundo y en otro sitio nadie. Solo lo llevo mal cuando tengo prisa, me molesta no poder estar con ellos el tiempo que querría", cuenta Aitana.

¿Tienen algún tema en bucle estos días? "Dinamita de La Bien Querida, la verdad", dice Aitana. "El artista más escuchado de mi Spotify soy yo", cuenta Roi. "Mi primer concierto fue el de Estopa, cuando me los encuentro en los eventos y me conocen flipo", recuerda Aitana. "Cuando me aburro bailo a escondidas", reconoce la cantante.

👉 Puedes ver Adivina la Canción a partir del minuto 40:

