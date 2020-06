Ruth Lorenzo presenta 'Miedo' y le preguntamos por 'La Llamada', el Orgullo, sus planes para verano y mucho más

'Miedo' es su nuevo tema, y tenemos que preguntarle cómo nació esta canción tan especial. ¡Incluso ha borrado todas sus fotos de Instagram para marcar esta nueva etapa de cara al nuevo disco! "Acabé harta de mi propio pensamiento, me senté al piano una noche de insomnio y dije 'se acabó'. Al miedo hay que ponerlo en su lugar", cuenta.

¿Cómo recuerda 'La llamada'? "Los Javis me dijeron que iba a ser Dios, y me decían, ríete como si fueras Dios, algo muy difícil. Ellos me ayudaron a preparar el personaje, nunca pensé que iba a participar en un musical y me encantó. No me canso de ver la obra"

¿Ha hablado con Blas Cantó de todo lo que ha pasado este año con Eurovisión? "Ahora tiene la oportunidad de hacer una nueva propuesta. Ahora lo hará más relajado y sin importarle nada, a su manera, lo hace todo super bien", asegura.

Este año la cantante va a dar el pregón virtual del Globo Pride de este año, que no podrá celebrarse en las calles por el covid19. ¿Tiene planeado algo especial? "Quiero vestirme drag". Wow, eso queremos verlo!

Sergio Bezos asume los mandos de la segunda parte de la entrevista con sus preguntas random, esas que no le dio tiempo de hacer a los invitados de la semana pasada... ¡Y tiene que reciclar!

¿Qué ha soñado hoy? "He soñado que estaba embaraza de gemelos pero no me salía barriga y ya estaba de nueve meses". ¿Cuál es su plan de verano? "Me voy a hacer apnea. Aguanto mucho, estoy a 28 metros de profundidad. En minutos estoy a dos y medio". ¿Se droga? "Probé alguna cosilla cuento estaba en Londres y no me sentó muy bien". ¡Sinceridad total!

