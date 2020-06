El día que Ruth Lorenzo rompió una copa de cristal con su voz

No se nos ocurre mejor manera de inaugurar la semana en ' yu, no te pierdas nada ' que charlando con Ruth Lorenzo , que presenta nuevo single y viene con un montón de anécdotas debajo del brazo, desde su infancia hasta sus momentos virales en el balcón durante la cuarentena.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Nuestra diva favorita, y además tiene un vozarrón y un corazón enorme! Conectamos con Ruth Lorenzo para saber cuáles son sus planes para esta recién inaugurada 'nueva normalidad'. "Esta semana me voy a Murcia a ver a mi madre, estoy feliz, por fin"

Conociendo lo bien que canta y la energía que tiene en la voz... ¿Alguna vez ha roto un cristal cantando? "Una vez, tenía 12 años, en una clase de ciencias, cuando vivía en Estados Unidos. La profe trajo sus copas de boda para explicarnos lo de las ondas del sonido, que eran de cristal bueno, yo le dije que podría romperla, me dijo que era muy difícil, pero me la cargué". ¡Por Dios! ¿Conseguiría el aprobado o no? ¡Queremos detalles!

La cantante tiene un tema que se llama Good Girls Don't Lie, así que tenemos que preguntarle... ¿Miente mucho?, ¿cuál fue la última mentirijillas que ha dicho? "La última se la hice a mi marido, le dije que tenia muchas cosas que hacer y me pilló comiendo con una amiga". Ups!!

Y claro, como Ruth y Ana Morgade estuvieron juntas en la misma edición de TCMS, la cantante le ha recordado el 'miedo' que pasaba nuestra Ana antes de salir al escenario. "Me hacía caca". ¡Qué fuerte!

Durante la cuarentena, Ruth Lorenzo se hizo muy viral con su vídeo cantando el Nessun Dorma en su balcón, el exclusiva y riguroso directo para sus vecinos. ¡Un mometazo de los buenos!

No te pierdas todo lo que la cantante nos ha contado sobre su nuevo single 'Miedo', el primero de un disco que lanzará próximamente y que parece que marca un 'antes y un después' en la carrera de Ruth Lorenzo.

