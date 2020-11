Skone: "Cuando dejé de fumar porros empecé a ganar todas las batallas"

La medalla que le dieron a Skone como reconocimiento es enorme... ¿Le pesa mucho llevarla? "Hombre, si no eres el Cigala.. sí que pesa", nos cuenta entre risas.

La final internacional será el 12 de diciembre en la República Dominica, ¿cómo se ve para esta batalla?, ¿quién es su rival soñado? "No me gustaría enfrentarme a Bnet porque es español, es mi amigo... No voy a tener la misma energía, me molaría Asesino para la final", nos cuenta.

Y en el ranking... ¿cuánto de miedo dan los españoles? "Hay países en los que hay una batalla al año y otros tienen un circuito profesional increíble, como Chile, Argentina..", nos cuenta. ¿Y ese pelo rosa, a qué viene? "Lo prometí, era una apuesta y lo tuve que cumplir".

El rapero colgó hace unos días en redes una foto en la que sale bastante desfavorecido... "Estaba caminando sobre el escenario y me empezó a doler el culo, tuve que estirar en plan Upa Dance", explica. "Yo soy muy de riñonera, aunque parece que vendo hamacas", dice el freestyler, que tiene su propia marca de ropa. "Siempre la llevo". ¡Es su prenda favorita!

Bicampeón nacional, campeón internacional... ¡Skone es un crack y hay que aprovecharlo! Invitamos a Sergio Bezos al final de la entrevista para que Skone le enseñe a rapear, para que le enseñe a tirar beef. ¡Qué peligro!

¿Qué mentalidad tiene para prepararse las batallas? "Intento vigilar los horarios, las comidas, el deporte... Cuando dejé de fumar porros, en 2016, fue cuando empecé a ganar todo", reconoce.

¿Y tiene alguna anécdota rara o extraña con algún fan? "Una vez había terminado de discutir con mi exnovia en una terraza y vienen unos chavales, me piden una foto y me ponen el filtro del perrito, fue uno de los momentos más humillantes de mi vida", cuenta. ¡Qué oportunos!

