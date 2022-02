"He sobrevivido, desgraciados": el mensaje de Antonio Resines para los oyentes de yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Genuino, inimitable y patrón de este parque. Antonio Resines es una figura imprescindible de yu, No te pierdas nada, programa donde ha compartido su inmensa sabiduría con el yuser más despistado. A todos ellos ha querido mandar un mensaje el actor, que se está recuperando después de pasar el coronavirus con diversas complicaciones. Estuvo 48 días en el hospital, de los cuales 36 permaneció ingresado en la UCI y ahora arrastra una atrofia muscular del 80%.

"Aquí estoy en directo. Soy Antonio Resines para todos los oyentes de yu, ese programa de referencia de la radio española. Sí, he sobrevivido, desgraciados. Y me han puesto un parque además. Era para saludaros, va todo bien, lento porque esto es complicado, me quedé hecho una mierda, pero parece que me recupero así que dentro de unos años volveréis a tenerme ahí con vosotros. Pasadlo bien y un abrazo grande para todos", decía el actor en un vídeo grabado por él mismo desde su casa.

Puedes ver el mensaje de Antonio Resines en el minuto 3:

El parque de yu se bautiza como parque "Antonio Resines"

La larga trayectoria de Antonio Resines podría haberle valido una calle con su nombre, pero ese reconocimiento todavía no ha llegado de manera oficial. Así, Ana Morgade quiso bautizar el parquecito de yu como "Parque Antonio Resines". ¡Con placa y cortinilla incluida!

"Tengo una atrofia muscular del 80%"

El actor confesó en su conexión con el El Hormiguero que los primeros días tenía síntomas muy leves, pero a la semana se convirtió en un "debacle": "Hasta el 22, 23 [de diciembre] me recuerdo tosiendo, muy mal, y de repente me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada".

Sobre haber pasado más de un mes en la UCI, Antonio reconocía que cuando despertó no era consciente del tiempo que había pasado: "Yo creía que habían sido cinco días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté a veintitantos de enero me quedé 'acojonao".