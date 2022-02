Antonio Resines: "Tengo una atrofia muscular del 80%"

Pablo Motos ha contactado con Antonio Resines, que ya ha sido dado de alta después de haber permanecido 48 días en el hospital —38 de ellos en la UCI— por complicaciones derivadas del coronavirus.

El actor ha confesado en El Hormiguero que los primeros días tenía síntomas muy leves, pero a la semana se convirtió en un "debacle": "Has el 22, 23 [de diciembre] me recuerdo tosiendo, muy mal, y de repente me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada".

Sobre haber pasado más de un mes en la UCI, Antonio ha reconocido que cuando despertó no era consciente del tiempo que había pasado: "Yo creía que habían sido cinco días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté a veintitantos de enero me quedé 'acojonao".

Pablo ha querido saber un poco más sobre esta sensación que tuvo el intérprete de que no había pasado tanto tiempo ingresado como pasó realmente. "Yo estaba en otro mundo paralelo, que tenía que ver con la realidad. Vives en un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad, pero se pasa muy mal", ha añadido Resines.

Por otro lado, Antonio ha querido agradecer una vez más la gran labor que están haciendo los profesionales de la sanidad pública durante estos dos años de pandemia: "Lo bueno de la historia es que hay gente que estudia, se deja la vida... Habían 14 turnos. Cuando entré en la UCI éramos 97 personas, nos hemos salvado 80".

El presentador de El Hormiguero también ha apreciado la pérdida de peso del actor en estos últimos meses. Resines, tras bromear con que "le ha venido bien" ha revelado una de las secuelas físicas que le han quedado tras tantas semanas hospitalizado: "Tengo una atrofia muscular del 80%. Ando mal, con ayuda del andador, pero me recuperaré. Me he librado de una...", ha confesado Resines, muy optimista.

Por último, Pablo Motos le ha dedicado unas bonitas palabras al actor: "En este tiempo, que la gente está como enfrentada, lo que quiere todo el mundo al final es que le quieran. Y a ti te quiere todo el mundo".