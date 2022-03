Supremme DeLuxe presenta la 2T de Drag's Race: "Hay más concursantes y más emoción, pero yo no cobro más"

Supremmme de Luxe // yu, No te pierdas nada

La segunda edición de Drag's Race está a punto de comenzar. La carrera para ser la mejor Drag de España vuelve a Atresplayer Premiun con nuevo material y algunas novedades. El 27 de marzo se estrena el primer capítulo.

"Tenemos más plató, más concursantes, más programas y más emoción en general, pero yo no cobro más", dice la reina de las drags, que aunque no ha venido al yu performada, nos adelanta que será una edición de infarto. "Cada vez que entraba un nuevo decorado decía 'mira, ahí va nuestro sueldo", bromea.

Al presentador no le gusta nada el momento de la expulsión. Su "aura color fantasía" le impide echar a alguna concursante sin remordimientos.

"Las pasan canutas. De hecho, hay un día de esta edición que hacen una prueba y me levanto y digo 'no tengo ningún argumento de peso para echar a alguien hoy'", recuerda sobre la dificultad de las pruebas. "Se pasa mal, de verdad, y les pasa mucho a los jueces invitados", apunta.

"Entiendo que tú eres mejor Drag que todas ellas", le dice Miguel Maldonado, pero Supremme lo niega. "No, no, aunque yo me desenvuelvo muy bien en la improvisación porque llevo trabajando desde los 13 años", asegura.

Si año pasado la edición estuvo marcada por la buena sintonía entre las concursantes, parece que este año tampoco habrá polémica. Disgusto para los que quieran tirones de pelos. "Se llevan bien, no quiero meter caña, quiero decirles que lo hacen bien cuando es así", apunta

Terminamos la entrevista con un jueguecito en el que Supremme tendrá que decirnos qué famoso tiene más potencial como Drag Queen.

Vuelve a ver a Supremme DeLuxe:

