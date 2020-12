Valeria Vegas: "Se ha asimilado que los trans podamos ser ciudadanos de segunda"

Una mujer cuyo currículum es tan extenso... ¡Que no cabe en ningún ticket! Recibimos a Valeria Vegas, que nos presenta ' Libérate ', una especie de 'diccionario de mariconeo' que recapitula anécdotas y vivencias del mundo LGTBIQ+ cuando todavía no existía el término para designar al colectivo.

¿De dónde nace la idea de crear este libro? "Pues porque no se había hecho antes, un libro que hablase de lo nuestro", nos cuenta Valeria Vegas, que ha tenido que documentarse y comerse muchas horas de biblioteca para sacarlo adelante. Además, su Instagram es como una "hemeroteca del mundo pop" donde sube portadas antiguas, fotos icónicas... ¿¿Que Rocío Jurado era reivindicativa?? ¡Flipa!

"Las folclóricas son muy condescendientes, como con una lástima hacia los maricones que no hay que tener", explica la periodista, que guarda en su casa una habitación llena de revistas y recortes de otra época. "Que no me eche el casero", pide.

Este año ha sido un gran año para Valeria, que escribió la biografía de Cristina Ortiz en la que se basaron los Javis para hacer 'Veneno'. ¿Cómo lo está viviendo ella? "Es muy fuerte, me alegra un montón, es como una vendetta, aunque no hay nada de lo que vengarse. Es una justicia póstuma", cuenta.

¿Cómo se ha visto en la serie? "Me ha dado pudor, da cosilla, aunque sobre el guion no tanto", cuenta. "Al libro sí que han sido muy fieles, han jugado a introducir incluso el mundo de ella de fantasía, y han sabido adaptarlo", reconoce.

Valeria Vegas nos cuenta que todavía no ha visto el último capítulo de Veneno porque le cuesta mucho, tiene mucha carga emocional para ella. "Antes de que acabe 2020 tengo que ver el 8, me comprometo".

¿Qué piensa de las voces que en pleno siglo XXI atentan contra la libertad del colectivo? "Pienso que la maldad es algo intrínseco en la humanidad, la comunidad trans ha estado acostumbrada a estar pisoteada, a que se le hagan muchas preguntas impertinentes. Se ha asimilado de una manera muy natural que podamos ser ciudadanos de segunda", sentencia. "Hay algo todavía de inquisición".

