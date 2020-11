Paca La Piraña señala al posible autor de la muerte de La Veneno

La muerte de la Veneno en el año 2016 sacudió la opinión pública y ocupó un sinfín de titulares y horas de televisión, donde los tertulianos analizaban qué podría haber pasado para que la vida de Cristina terminase de esa forma.

Ahora que el nombre de la vedette está en boca de todos gracias a la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, son muchos los que se siguen preguntando qué ocurrió aquella noche de noviembre en el domicilio de Cristina, el lugar donde su última pareja mantiene que la encontró convaleciente.

En una entrevista con Desi -la actriz que interpreta a la misma Paca la Piraña de joven- la propia Paca ha dado su opinión sobre lo sucedido y señala directamente a un único responsable.

"Si yo llego a hablar antes con la Veneno, me da en el corazón que ahora no estaría muerta. Esto ha sido una pelea que se ha matado viva con el rumano que era drogadicto, la Valeria me dijo que le había robado el dinero de los bolos, y de un golpe mal dado, de un empujón... Porque a la Veneno tú no la matabas así como así", comenta Paca durante la conexión.

La Piraña se refiere a Alin Bogdan Calin, el joven con el que Cristina convivía y su última pareja conocida. Fue él quien, según su propio testimonio, encontró a La Veneno convaleciente. "Ella estaba en el sofá y podía hablar. Me dijo que se fue al baño y se cayó. Ha dado dos o tres pasos pequeños y se ha desmayado en mis brazos", afirmó el propio Alin en una entrevista con Sábado Deluxe en 2016, cuando La Veneno todavía se encontraba inconsciente en el Hospital de La Paz. Pocos minutos después el hombre se enteraba de su muerte en directo.

Alin Bogdan Calin se encargó de vaciar la casa de Cristina Ortiz de sus pertenencias, unas reliquias que muchos fans pudieron comprar por escasos 50 euros. Su descontrolado estilo de vida y los ambientes marginales en los que se movía no ayudaron a que la opinión pública se pusiera de su lado. Poco tiempo después de la muerte de Cristina, la familia de la vedette ofreció a Alin 2.000 euros a cambio de que abandonase el domicilio.

En este momento, Alin Bogdan Calin está en busca y captura por no acudir a un juicio de robo con violencia en el año 2018, informan Los Replicantes.

El criminólogo Oscar Taruella pidió el pasado mes de septiembre la reapertura del caso. En sus declaraciones, el experto insinúa que Alin intentó deshacerse de pruebas. "Una segunda vecina llamó a la Policía para revelar que el día 7 Alin salió de casa de Cristina con una bolsa de basura grande mirando a los lados, en actitud vigilante. Hallaron cajas de medicamentos, ropa femenina, bisutería, una toalla, botellas vacías y una carta escrita por Cristina a él. ¿Por qué no volvieron a citar a Alin tras deshacerse de aquellos objetos?".

👉 El bombazo de Los Javis: trabajan ya en una segunda temporada de 'Veneno'