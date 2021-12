Vetusta Morla visita yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Victoria Martín // yu, No te pierdas nada

Todavía no ha empezado "lo gordo" de las Navidades y Victoria Martín ya está harta de ellas. Menos mal que los chicos de Vetusta Morla nos ponen la mejor banda sonora para hoy, que también recibimos a la eminencia Quantum Fracture, Rizha nos trae la mejor vanguardia musical y cerramos con los Pantomima Full, nuestros "amigüitos".

El primero que pasa por aquí este miércoles es Quantum Fracture, que nos habla del fin del Universo. No hablamos del final del sol o de nuestra galaxia, sino del fin de "todo". Nuestro científico de cabecera nos trae las teorías que están más cerca de predecir este "fin".

Guille Galván y David García, de Vetusta Morla, vienen a yu, No te pierdas nada a hablarnos de Cable a Tierra, su sexto álbum de estudio. "Igual que el disco es una historia, queríamos que los vídeos también contasen una", cuenta Galván sobre el videoclip de La Virgen de la Humanidad. "Gastas más tiempo y más dinero en hacer videoclips que en hacer discos", añade.

Si quieres triunfar con tu playlist de Navidad aunque tu abuela quizá no entienda nada y te deje de hablar porque no has puesto nada de Los Pecos, tienes que hacerle muchísimo caso a Rizha, que ya tiene el 'mood' navideño activado.

Terminamos con Pantomima Full, que nos cuentan que acaban de grabar el reencuentro de Sé lo que hicisteis que se emitirá el próximo 30 de diciembre y, aunque no han podido hacernos ningún spoiler, les hemos tirado un pelín de la lengua.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada con lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.