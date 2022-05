WRS revela que tuvo un "ataque de pánico" antes de cantar en la Semifinal de Eurovisión

Ana Morgade y Valeria Ros están exultantes con la visita de WRS al parquecito de yu, No te pierdas nada. Al representante de Rumanía en Eurovisión le quedan pocas horas en España pero ya está deseando volver. "Me vuelvo a Rumanía mañana pero voy a regresar el 3 de junio en Canarias, y luego por el Orgullo a Madrid y Barcelona", dice el cantante, que está encantado con España. Le fliparía vivir en Tenerife, donde hace "sol todo el año".

"Fui en enero y estuve en la playa, me encanta la isla, pero también Ibiza, Menorca...", cuenta el artista, que un poco más y se pide la nacionalidad. Por nosotros encantados, el yu es su casa.

Solo han pasado 10 días desde su éxito en Eurovisión, donde consiguió el noveno puesto para Rumanía con su tema Llámame. "No he tenido tiempo para procesarlo", dice al ver su actuación. Ana Morgade ha querido saber qué se le pasó por la cabeza justo antes de salir al escenario, y lo cierto es que antes de la Semifinal tuvo un problema que por suerte pudo resolver rápido.

"Me dio un ataque de pánico, pero pequeñito, pequeñito", recuerda. "Fue 30 segundos antes de entrar, no puedes hacer nada, no puedes morirte, tienes que cantar", explica el cantante, que también le ha contado a Ana Morgade y Valeria Ros cuál es el significado real de la canción Llámame, que además no tiene nada que ver con el arte del ligoteo. Ya se lo contó a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos Especiales.

Vuelve a ver a WRS en yu, No te pierdas nada

