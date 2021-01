Leon Coeur: "Ahora que cantamos en español nuestros amigos se saben los temas"

"Me encanta, estoy súper contento", dice Kidd Keo sobre la nevada que ha caído en Madrid esta semana. El cantante nos presenta su nuevo disco, 'Back to Rockport', que es un recopilatorio de los temas descartados de 'Rockport Espacial'. "Escribo demasiado", cuenta. "Fui muy selectivo, muy freak, quería darle varios flows, he estado casi dos años".