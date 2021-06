María Escarmiento: "'Déjame sola' es un preludio de algo más grande que está por venir"

María Escarmiento ha visitado yu Music , el programa de Europa FM que presentan Lorena Castell y Carlos Marco, para presentar su nuevo single: Déjame sola. La artista a la que conocimos gracias a OT 2018, ha cantado con la participación de amigos para dar forma el videoclip.

"Mi amiga África —también de OT— es quien me ha maquillado. No teníamos mucho presupuesto para contratar alguien top y es que ella me maquilla justo como me gusta". Además, su novio, Pablo, es quien se ha encargado de rodar el videoclip.

"Siempre cuento con mi gente porque me gusta cómo trabajan ellos y ellos saben como me gustan las cosas, por lo que facilita mucho todo", aunque no descarta cambiar en el futuro explica que no tiene problema en convivir y compartir trabajo con su pareja, "todo surge muy orgánico. Como Los Javis, ellos lo hacen todo junto y les va bien".

María Escarmiento prepara disco

Lo cierto es que esta sucesión de singles dará lugar a algo más grande, un proyecto en el que María ya está trabajando: "Es un preludio de algo más grande que está por venir".

