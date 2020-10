Twin Melody sobre 'Alguien como tú': "Hemos sacado esta canción como calentamiento de lo que se viene"

Tras hablar con Rels, enfrentamos a las hermanas Paula y Aitana, conocidas como Twin Melody, en 'Adivina la canción'. ¿Acabarán enfadadas? No están acostumbradas a competir entre ellas, siempre lo hacen juntas...

Aitana y Paula nos han explicado sus experiencias en el festival Coachella, donde vieron en directo a Billie Eilish, una de las artistas con las que le gustaría colaborar. Asimismo, las Twin Melody también desean trabajar con Sebastián Yatra o Aitana, aunque les ha costado reconocer 'Corazón sin vida'.

Los primeros acordes de 'Don't Star Now' de Dua Lipa ha enloquecido a las hermanas, que han confesado que son unas auténticas fans de la cantante porque "sus videoclips son super especiales".

Pero la canción que les ha costado un poco más es 'Un Veneno' de C. Tangana, al que han reconocido pero no han reconocido la canción porque no son muy seguidoras de este género. Pero el que sí que escuchan es el de Ariana Grande, con la que comparten un inicio parecido en su carrera: triunfar desde pequeñas.

👉 Puedes ver a las Twin Melody en 'Adivina la canción' en el minuto 11:53

En 'yu Music', hemos conocido un poco más a Twin Melody, que son estudiantes, cantantes, bailarinas, youtubers, tiktokers y mucho más. Suman más de 15 millones de seguidores en las redes sociales, donde triunfan con su música y sus bailes.

Su última propuesta musical es 'Alguien como tú', una canción que habla de amor, pero de pareja o de amistad, y que cuentan con la colaboración de Izan Llunas, al que conocieron en la grabación del tráiler de una película.

El tema viene acompañado de un vídeo con letra, pensado para "que la gente cante", como en un karaoke, que es como ellas empezaron a cantar. Y es que ambas tienen una voz espectacular y lo han demostrado versionando en directo (y a capela) la canción de 'Tusa'.

Además, 'Alguien como tú' es "un calentamiento de lo que se viene", explican las Twin Melody, que añaden que "este no es el hit central" y que es posible que hayan otras colaboraciones en su próximo álbum.

Las Twin Melody están en uno de los momentos más destacados de su trayectoria, pero siguen estudiando porque quieren seguir aprendiendo y creciendo personalmente.

También hemos hablado de sus proyectos, ¿les gustaría ir a Eurovisión? Las tiktokers confiesan que de momento no se lo han propuesto, "pero tendríamos que pensarlo bien y ensayar mucho". Nos conformamos con verlas en directo en 'yu Music' y escucharlas interpretar su hit 'Suavemente'.

👉 Puedes ver a las Twin Melody cantando 'Suavemente' en el minuto 38:17

Tras su actuación, las Twin Melody se han atrevido con un nuevo juego: el challenge de Tik Tok. Sin duda, se les da mejor participar juntas que enfrentarse, y es que siempre lo hacen todo (o casi todo) juntas.

Pero para acabar, hemos despedido esta fiesta de sábado con 'Alguien como tú' de las Twin Melody.

¡Feliz fin de semana! Y recuerda, de lunes a viernes, te espera Ana Morgade y Pantomima Films de 14h a 16 en Europa FM; y los sábados la fiesta llega con Lorena Castell y Carlos Marco!

👉 Puedes ver a las Twin Melody cantando 'Alguien como tú' en el minuto 47:39