yu, no te pierdas nada | Con Angy Fernández y Adam Jezierski | #FísicaOQuímicaEnyu

¡Uno de los músicos que más no ha animado la cuarentena! Conectamos con Rasel, un músico sevillano que ya está en fase 1. "Te das cuenta de que hay gente que no lo está haciendo bien, aquí los primeros días fue un caos. Tengo un campo enfrente en el que no hay nadie nunca y de repente parecía Gran Vía en Navidad", explica. "Lo que sí hemos hecho es ir a ver a mis padres, pero nada más, por mis niños", nos cuenta.