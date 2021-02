yu No te pierdas nada | Con Denom | #yuDenom

LIGAR EN PANDEMIA, CON ILEOVLOGS

¿De dónde le viene el nombre a iLeoVlogs? Abrimos la sección debatiendo de os primeros apodos, esos nombres que te ponías en las redes y que ahora, unos añitos después, se vuelven en contra de uno...

"Cuando creé el canal era un niñato. A los 19 creé el canal, puse el nombre y nunca pensé que llegaría a nada. Era por vlogs de videovlogs, era la moda y me copié", confiesa iLeoVlogs, que tiene el mismo problema que Victoria Martín con su Living Postureo. "Creo que todos los motes están mal. Yo ahora me lo quiero quitar pero no puedo", explica nuestra hater de cabecera.

Hace unos días hablábamos de lo difícil que puede ser ligar en tiempos de pandemia, y es que ya hay quien busca por Tinder gente que ya esté vacunada o sea inmune. ¿Qué piensa la calle de todo esto? ¡iLeo sale micro en mano a descubrirlo!

DENOM EN 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Momento de sacar las cadenas de oro porque recibimos a un rapero de categoría! Charlamos con Denom, que se ha prestado a firmar el banco de nuestro parquecito. ¡Puro flow, hermanos! ¡Ahora sí que esto empieza a ser un parque!

¿Ha sido él muy de parque?, ¿ha pasado mucho tiempo en la calle? "Nosotros cuando bajaba la gente ya estábamos ahí, como las farolas. Hacíamos 24/7 de parque, en Galapagar", explica.

El cantante nos cuenta que se ha inspirado en un cuadro de Gorky, Agony, para el video del tema que acaba de estrenar, 'Me Siento Mejor', en el que él se ha involucrado como director creativo. "Sus cuadros hablaban de su sufrimiento y de que no lo iba a aguantar, se dieron cuenta después de su muerte. Yo con esta canción estaba pintando mi propio Agony".

Hablamos con Denom del rodaje del videoclip, que fue un poco "interruptus" porque se colaron en una finca privada en la que no había nada, pero era privada, claro...

"Ahora me voy a ir a Miami a acabar el álbum, y en mayo o así sacaremos los primeros temas", dice el artista, que tiene pensado encontrarse allí con varios productores. "En Orlando hay mucha música, hay gente muy activa, no estaba tanto en esa esfera".

Terminamos la entrevista con Ventura y su faceta de tarotista. ¿Qué le depara el futuro a Denom?, ¿qué saldrá en las cartas?

SERGIO BEZOS, EL ORIGEN DE TODO

El otro día se le acercó un psicólogo en el parque y le dijo que tenía que ir al psicólogo, valga la redundancia. Así, Bezos se ha puesto a pensar en qué le diría en una hipotética consulta... ¡Y menudos traumas de la infancia ha rescatado!

ROI MÉNDEZ, LA ALEGRÍA DE LA HUERTA

Roi Méndez estuvo en la gala de selección de la canción de Eurovisión el fin de semana pasado y parece que viene con un traumita... ¿Qué pasó?, ¿le dieron mucha caña en Twitter? ¡Lo comentamos!

Roi Méndez y se subió al escenario para cantar con Cepeda y Blas Cantó y parece que las cosas no salieron tan bien como pensaba. "No fue de mis mejores días, se me descontroló un poco la voz", reconoce. "Cepeda y yo éramos un poco cuadro".

El cantante eligió una camisa un poco barroca para la actuación y lo cierto es que desentonaba un poco con el look de Cepeda y Blas Cantó. ¿Tiene estilista Roi? "Antes cuando iba a eventos sí". ¿Y quién es su inspiración? "Harry Styles me mola".

FOX VIENE A TODA MECHA

Cerramos el programa con Fox y su concurso 'a toda mecha', en el que Rober, Alberto y Victoria intentaran adivinar un sonido modificado a velocidad 5g.

