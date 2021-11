DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE

¿Quiénes son los invitados de 'yu, No te pierdas nada' esta semana?

Estamos terminando el mes, pero las novedades en yu, No te pierdas nada nunca paran. Ana Morgade y Victoria Martín volverán a sorprendernos con mucha música para amenizarnos la semana, aunque no será lo único que pase por el plató. El domingo, por su parte, recibiremos en yu Music a uno de los artistas multidisciplinares más codiciados del panorama musical. ¡Y tú seguro que no te vas a querer perder nada!