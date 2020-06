Abraham Mateo, Arkano, JJ Vaquero, Mairena Ruiz y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (25/06/2020)

¡Lo conocemos desde que era un chiquillo, ha crecido delante de las cámaras! Conectamos con Abraham Mateo, que todavía está adaptándose a esta nueva normalidad y acaba de lanzar nuevo álbum, 'Sigo a lo Mío'.

"Cada álbum te inspira una cosa, este es de superación personal, me he atrevido a hablar de cosas que antes no hacía. Quería dejar que la gente viera como me sentía, sobretodo cuando sufrí bullying con 13 años, y mandar un mensaje de positividad para el que lo este sufriendo", explica.

Una de las colaboraciones más top de este disco es 'Tiempo para Olvidar', con Becky G, un tema con mucho ritmo que parece que habla de 'olvidarse de la cuarentena', porque menudo 2020... "Es un placer trabajar con amigos, también está Manuel Turizo, Sofía Reyes, está la canción que saqué durante la cuarentena, de la que doné todos los beneficios... También soy un amante de las baladas y aquí en este disco hay tres, espero que las disfruten", cuenta.

Le preguntamos cómo fue su primer contacto con Jennifer Lopez, con la que estrenó 'Se acabó el amor' hace un tiempo. "Tener un tema con ella a mis 19 años es una de las cosas más fuertes que me ha pasado en la vida". ¿Y a qué huele J.Lo? "A glamour, huele riquísimo".

¿Y dónde vive normalmente?, ¿disfruta de su familia? "Yo soy un chico muy familiar, también me gusta estar solo, pero hace años compré una casa en Madrid para vivir con mi familia, pero como viajo mucho no la puedo disfrutar".

Y claro, como Abraham Mateo lleva tantos años petándolo... ¿Qué consejo le daría para alguien que quiere empezar en la música? "Ir a por ello aunque haya personas que no crean en ti, ponerle mucha dedicación y muchas horas".

Para terminar la entrevista conectamos con La Voz en Fox para conocer más de cerca a Abraham... ¿Cómo prefiere la tortilla, con cebolla o sin cebolla?, ¿qué famosa era su cruz cuando era pequeño?, ¿ha tenido alguna vez un apodo?, ¿hay algo que le de muchísimo pánico? "El tema de los espíritus, la oscuridad... Eso me da mucho respeto, lo paso fatal". ¡Ojo a la experiencia paranormal que nos contó que le dejó marcado!

¡Sacamos a JJ Vaquero de su zulo y vuelve al plató! JJ Vaquero se ha movido desde Valladolid a Madrid para ponerse a currar en serio después de meses confiado. Menos mal que nos dan una subvención por tenerlo contratado...

¡Conectamos con Arkano, que está a medio afeitar! "Me había llamado para entrar en 20 minutos pero se ha adelantado". ¡Eso sí que es amor y pasión por el trabajo! "Por decencia me he puesto un bañador, porque estaba desnudo afeitándome y escuchando Bad Bunny". Wow, wow, demasiada información.

"Estos días me he puesto la música que escuchaba de pequeño, cuando iba al cole, y he querido traerla a la radio para la gente de mi generación". ¡Temazos por doquier! Estopa, Fran Perea y su '1+1 son 7'... ¡Joyitas preadolescentes!

Bezos pasa de la mesa al sofá para abrir su sección y bucear en los grupos de Facebook, las entrañas de las redes donde te puedes encontrar cualquier cosa... ¿Plantas que atacan a humanos? 😱

¡Es muy fuerte que alguien que trabaja en esta casa haya sido capaz de escribir un libro! Mairena Ruiz, una compañera de yu, saca por fin a la luz una novela que lleva escribiendo tres años. "También tardé un año en corregirla y otro en encontrar la editorial. Las cosas llevan tiempo". ¡Se titula 'Tormenta de Magia y Cenizas'!

