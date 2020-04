Becky G y Gente de Zona se unen en el bailable 'Muchacha'

'Muchacha' es la nueva propuesta musical de Gente de Zona, que se han unido a Becky G para formar una fiesta.

El tema fusiona el reguetón y el pop y viene acompañado de un videoclip muy alegre, protagonizado por los artistas. Becky G interpreta a una cenicienta moderna, que vive explotada por su padrastro, trabajando en un taller de coches. Pero su deseo se hace realidad y acaba en una fiesta en la playa. Sin embargo, tras disfrutar junto con Randy y Alexander, la noche llega a su fin y se acaba la magia.

La canción tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito y, desde su estreno, se ha posicionado entre los vídeos más vistos y en tendencia en YouTube.

LETRA DE 'MUCHACHA' DE GENTE DE ZONA Y BECKY G

No la conocí en La Habana

Pero baila como cubana

Por el fuego de sus caderas, era ella, era

Niña de mamá mexicana

La sangre latina la llama

Le gusta la música urbana, era ella, era

Va llevándome, por el mal camino

Y me dejo una y otra vez, eh-eh

Es caliente como el aguardiente

Me voy afilando los dientes

Me tiene enfermo de la mente (Oh)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha

Uh-uh, Becky-Becky G

Esto es azúcar morena pa’ ti

Con la’ curvita’ que me dio mami

Es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí

Ya quieres esta boca magnética

Pa’ que pongas en duda tu ética

Pa’ que diga’ que sí dice que me baja la luna

Sabe que como yo ninguna

Cuando yo camino (Oh-oh)

Lo que suelto es fuego (Oh-oh)

Soy su medicina

Y siempre locos los dejo

Belleza latina (Oh-oh)

Con ella no puedo (Oh-oh)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do’)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha (Ah-ah)

Muchacha, mu chacha (Eh-eh)

Muchacha, mu chacha

Qué swing tiene esa (Oh)

Y anda con una banda, ella se manda

Si tú la tocas, fácil te demanda

Siempre te pide otra tanda (Randy)

Si no de castigo te manda (Dale)

Cuando ella camina

Lo que suelta es fuego

Es mi medicina y si no la tomo me muero (Oh)

Belleza latina (Ayo)

Con ella no puedo (Ayo)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do’)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha (Oh)

Muchacha, mu chacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha (Ah-ah)

Muchacha, mu chacha (Eh-eh)

Muchacha, mu chacha

Qué swing tiene esa

Gente de Zona (Ah-ah)

Lo mejor que suena ahora (Uh)

Becky G

Díselo Echo

Puerto Rico

Pututi de Cuba

Ando con Dani CrazyTown

Venezuela, vamos

Cuando yo camino (Oh-oh)

Lo que suelto es fuego (Oh-oh)

Soy su medicina

Y siempre locos los dejo

Belleza latina (Oh-oh)

Con ella no puedo (Oh-oh)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do’)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha

Muchacha, mu chacha (Uh)

Muchacha, mu chacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, mu chacha (Uh)

Muchacha, mu chacha (Uh)

Muchacha, mu chacha

Qué swing tiene esa