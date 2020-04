Agoney, Las Hormigas, Arkano ligando por Tinder y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (29/04/2020)

Conectamos con Las Hormigas confinadas, Roi Méndez nos cuenta lo que le de la gana (porque desistimos y ya no le damos guion), Arkano se marcará una de sus improvisaciones y... ¡¡Hablaremos con Agoney !! El cantante anunció hace muy poquito su colaboración con Brian Cross en 'Strangers' y... ¡Este notición hay que celebrarlo!!

¿Perder 300.000 dólares jugando a 'Piedra, papel o tijera'? Sí, un canadiense se ha arruinado con el famoso jueguecito... Pero si lo miras por el lado positivo... ¡¡Alguien habrá ganado los 300.000 dólares!! También hablamos del documental que va a estrenar Amaia en Amazon Prime el próximo 1 de mayo. "Ojalá se parezca al de Sergio Ramos", dice Bezos.

¡Charlamos con Juan, Damián y Marron! Las Hormigas conectan con Morgade y el equipo para hablar de las cositas de la pandemia, las noticias locas y comentar algún que otro graffiti callejero. Además, Marron cumple 40 y hay que desearle cosas bonitas... "Tienes la carita como el culito de un bebé, llena de mierda" 😂😂 ¡¡Felicidades!! Por si fuera poco... ¡Marron se ha marcado un Merlos! ¿Tiene una reportera de Telecinco en casa? ¡Qué fuerte!

Parece que con esto de las cuarentena están aumentando un montón los conflictos vecinales... ¿Han tenido ellos alguna bronca por el volumen de la música? "Tengo un vecino que canta igual que Whitney Houston, canta drogado y despeinado". ¡Qué heavy! "Además la potencia del aplauso ha disminuido".

"Mi ex me dejó por WhatsApp". Ese es uno de ls graffitis de calle que analizamos hoy. Sí, la calle, ese lugar que antes visitábamos... "No hay que negar el poder de las nuevas tecnologías".

Ana Cardo publicó el otro día un selfie en sus stories y ha recibido bastantes comentarios... "Te pareces a Ibarburu", le decían. "Hombre es que Ana es una chica muy guapa", contesta Pablo. ¿Vuelan fichitas? OMG!

¡Recibimos a Agoney! El cantante está confinado en Tenerife... ¿Podrá ir nadando hasta El Hierro para desconfinarse antes?

El cantante anunció hace poquitos días que dentro de poco estrenará su colaboración con Brian Cross, 'Strangers', un tema del que pudimos escuchar un adelanto en directo en el Instagram de Europa FM. ¡Pero Agoney tiene más música de la que hablar! "'Libertad' es un aperitivo de lo que será luego el disco".

"El fondo negro del videoclip es una alfombrilla de coche, había que buscarse la vida para seguir trabajando", nos cuenta. El cantante estrenó primero 'Quizás', luego 'Black' y ahora 'Libertad', un tema que "está conectado con el resto del disco, cuando lo escuches en Spotify ni siquiera notarás el corte".

Ahora durante la cuarentena Agoney sabe que "tener un horario es vital" porque claro, entre las comilonas de media noche y los intentos de hacer ejercicio... "Anoche me pesé, he engordado cuatro kilos", reconoce. ¡Pues como media España!

Le hemos pedido a Roi Méndez, su compañero en OT, que nos cuenta cuál es su secreto para conservar tan buena voz. ¿En serio se bebe su propio orín? "El truco está en las gárgaras". Por si fuera poco parece que Bambi, la perra de Agoney, mordió al gallego... "Ella sabe a quién hay que morder".

¡Hora de charlar con Roi Méndez! El cantante todavía no se ha puesto un vaquero desde que comenzó la cuarenta... "Pantalón corto y camiseta es mi outfit".

¡Nuestro rimador residente! Arkano está viviendo un drama... "El otro día me hice Tinder, no tengo contacto humano y pensé que estaría bien". Pero claro... ¡Muchos pensaron que eran fake! Le denunciaron por suplantarse a sí mismo... ¡Y le han cerrado la cuenta! "A mi también me pasó", dice Bezos. ¿Cómo?

Terminamos el programa del miércoles conectando con Diego Fabiano, que trae un nuevo capítulo de su fan fiction sobre Morgade.

