Alejandro Sanz y Tini Stoessel visitan 'yuMusic', dejando patente su más que buena relación y su complicidad. Tanto el coach de La Voz como su asesora, han demostrado tener muy buena sintonía, algo que se evidencia en su romántico tema 'Un beso en Madrid'. Una colaboración en la que el exitoso talent show de Antena 3, ha tenido un papel decisivo. PUEDES VER AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

Desde luego la confianza y la amistad unen a esta pareja de artistas, que no han dudado en responder sinceramente a las preguntas de Lorena Castell y Carlos Marco sobre su colaboración, 'Un beso en Madrid', sobre cómo ha sido trabajar juntos, ¡y nos confiesan el papel decisivo que ha tenido La Voz en todo esto!

Además, nos hablan de cómo están viviendo estos momentos tan complicados para la industria de la música y el no poder ir de gira o dar conciertos como antes.

👉 Tini desvela el papel decisivo que tuvo La Voz en 'Un beso en Madrid', su tema junto a Alejandro Sanz

DELAPORTE NOS PRESENTA TU NUEVO SINGLE 'SE VA'

.

Sandra Delaporte nos ha comentado varias noticias, como el nuevo tema de C. Tangana con La Húngara, 'Tú me dejaste de querer'; pero también otras de corte más social, como el músico que no dejó de tocar la canción 'Eternal Flame' durante los disturbios en Barcelona contra las medidas antiCovid, ¡y mucho más!

Además, nos ha presentado su nuevo single en directo, 'Se va', incluido en su álbum Las Montañas. Con una actuación impecable y un mundo de anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip en la sierra de Gredos, Delaporte nos ha vuelto a enamorar con su magia y la dulce melodía de su voz.

BNET, EL REY DEL FEESTYLE

.

Por su parte, Bnet nos ha traído un montón de anécdotas sobre el 'freestyle', lo traicionero que puede ser confiarse o confiar en la respuesta del público, ¡y se ha sometido a la dura prueba de Delaporte!

Delaporte ha retado a Bnet lanzándole palabras como dardos para que improvisara, y no ha titubeado ni un momento cuando le iba soltando cosas como refugio, Seven Up, rica - rica, clap - clap, bang - bang o la bestia... ¡Menudo crack! ¡No somos dignos, Bnet!

¡Vuelve a ver el programa completo a continuación! Y recuerda, tienes una cita con la mejor música y tus artistas favoritos cada sábado a las 19:00H, ¡con Lorena Castell y Carlos Marco!