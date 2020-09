Agoney vista 'yu, no te pierdas nada' con Ana Morgade y Pantomima Full

Muy pronto regresa el programa de humor estrella de la radio: 'yu, no te pierda nada', y hemos querido hablar con Ana Morgade sobre las sorpresas y novedades de esta nueva temporada del programa en Europa FM, como la incorporación de Pantomima Full, que copresentarán con ella. Sin embargo, Alberto Casado y Roberto Bodegas no han podido resistirse y han tratado de 'boicotear' la entrevista en directo que Juanma Romero le estaba haciendo a la presentadora en nuestra cuenta oficial de Instagram, ¡pero Ana no ha dudado en 'vengarse'! 😂 ¡Vuelve a verlo!