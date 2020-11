El vídeo viral de los disturbios en Barcelona: "El mundo se va a la mierda y la orquesta del Titanic sigue tocando"

Con el humo y las llamas de una barricada ardiendo en las calles de Barcelona, las luces de los coches patrulla rebotando en los edificios, carreras, lanzamiento de objetos y disparos... En este contexto de absoluto caos, suenan al piano los acordes melancólicos de un tema mítico de The Bangles, 'Eternal Flame' ("Llama Eterna").

El sonido de una 'llama eterna' que eriza la piel ante tanta violencia, insultos y el estruendo de una rebelión que socaba aún más los maltrechos ánimos de este eterno 2020, que parece no acabar nunca, como un mal sueño. "Am I only dreaming", se pregunta la canción de The Bangles. Sin embargo, cuando parecía que íbamos a despertar, todo comienza de nuevo.

No sabemos si el símil de esta 'llama' inagotable se refiere al espíritu reivindicativo y violento, o al fuego de la esperanza que debemos mantener siempre encendido. Pero en cualquier caso, adquiere un cariz casi épico en el marco caótico que lo rodea. Como "la orquesta del Titanic" que siguió tocando mientras "el mundo" se iba "a la mierda".

"Barcelona, 2020. El mejor resumen de este año. El mundo se va a la mierda y la orquesta del Titanic sigue tocando.", escribe @ibonpereztv junto al vídeo que ha compartido en su cuenta de Twitter y que ya se ha vuelto viral.

DISTURBIOS Y DETENCIONES EN VARIAS CIUDADES

.

Decenas de detenidos, agentes heridos, contenedores quemados, barricadas, lanzamientos de piedras y adoquines. Un espectáculo lamentable que se ha repetido en las calles de las principales ciudades del país, en protesta por la situación actual y las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia del coronavirus.

👉 Confinamiento perimetral: ¿Qué se puede hacer este fin de semana?

Madrid, Barcelona, Logroño, Santander, Bilbao, Cartagena, Alicante, Málaga, Ibiza, Murcia, Granada o Guadalajara... La Policía ha tenido que sofocar protestas violentas que se han saldado con varias detenciones durante el fin de semana.

Algunas de las revueltas comenzaron como manifestaciones pacíficas, como es el caso de la convocada en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por las nuevas restricciones de la Generalitat, como el toque de queda, el confinamiento perimetral o el cierre del ocio y la hostelería.

👉 Toque de queda: ¿A qué hora empieza y termina en mi comunidad? ¿Cuándo cierran los bares y restaurantes?

La Policía cree que detrás de estos altercados están grupos profesionales de alborotadores, pero sin una organización que las coordine al nivel nacional.

Mantengamos siempre encendida la llama de la esperanza, no el fuego de la desolación.

👉 Sin mascarilla y con conciertos en tiempos del coronavirus: la lección de Nueva Zelanda sobre cómo enfrentarse a la COVID-19