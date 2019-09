Ana Morgade se pone al frente de ‘yu, no te pierdas nada, en Europa FM (16/09/2019)

PROGRAMA COMPLETO | PRIMER PROGRAMA DE LA TEMPORADA

Ana Morgade coge el testigo de Dani Mateo y se pone al frente de ‘yu, no te pierdas nada’, en Europa FM. ¡Vuelve a ver el primer programa completo con Joaquín Reyes, Lorena Castell y Las Hormigas con sus secciones nuevas! Y tú, ¿aún no eres yuser? ¡Dale al play y no pares de reír!

👉 La emotiva despedida de Dani, el roast con Ana Morgade ¡y mucho más!