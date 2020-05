Angy, Adam Jezierski, Victoria Martín, Las Hormigas y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (20/05/2020)

¡Peligran las piscinas comunitarias este verano! Drama, drama, drama.... Los administradores de fincas advierten que muchas comunidades no van a poder cumplir las medidas exigidas por el Gobierno así que... ¡Se viene mojar los pies es las fuentes!

Charlamos con las Hormigas Juan, Damián y Marron, a los que no les ha tocado vivir su cumpleaños durante la cuarentena. Sergio Bezos sí y asegura que fue uno de los mejores de su vida. "Era el primer día que se podía salir a caminar, me regalaron la libertad".

"No he abierto un libro. Me niego a sumarme a a modita de leer en cuarentena", cuenta Juan. ¿Y cuáles son las palabras más buscadas en Google estos días? Robot, resiliencia, hayar, raer... ¿Pero y estas búsquedas tan random? ¡Y bizarro, que significa valiente, no raro o extraño! En yu siempre se aprende algo nuevo.

Una de las noticias más locas de la semana es que un experto en asesinos en serie se inventó el asesinato de su propia mujer. "Pues como Avilés, que se inventó que era periodista". ¿Han mentido ellos en su currículum? "Yo solo miento sobre el tamaño de mi pene, para menos, así luego sorprende", dice Juan.

Ana Soy Cardo se ha distanciado de su vecina Ángeles, la protagonista de muchas de las aventuras de cuarentena de nuestra influencer de cabecera. Hoy, en una nueva entrega de su Diario Millenial, analizamos los videoclips antiguos que más lo petaron en los 2000. ¿La cara de David Guetta en el de Memories? Oro puro...

¡Charlamos con Angy Fernández y Adam Jezierski! ¿Cuánto hace que no se veían? "Hace un año, que me vinieron a ver a Billy Elliot, el musical", cuenta Adam. ¡El fenómeno Física o Química no se olvida! Gorka y Paula fueron una de las parejas de la serie.

La pareja de actores está deseando poder hacer realidad ese reencuentro de Física o Química que tanto desean los fans. "Yo como fan, a mi con Friends ese reencuentro que van a hacer me ilusiona mucho, así que lo entiendo", dice Adam. "Además recibimos mensajes de gente que no lo vio cuando lo daban en la tele cuando eran bebés, y ahora lo están viendo", dice Angy. ¿Tendremos pronto confirmación de su regreso? Ana Milán dijo el otro día que sí...

"La serie empezó hace 12 años, y la gente la sigue viendo, es muy fuerte", dicen. ¿Y han visto Élite, la nueva de instituto? "Yo sí", dice Angy.

¿Se les subió un poquito la fama a la cabeza? "Cuando salíamos de fiesta juntos sí que se liaba mucho, pero creo que yo siempre fui consciente y nunca hablé mal a nadie", recuerda Angy.

"No había redes sociales y el impacto era diferente. Eso nos ayudó a tener los pies en el suelo, y fue más progresivo, por temporadas", cuenta Adam. "Además todos queríamos dedicarnos a actuar, al oficio, así que no nos volvimos tontos del todo", reconoce.

"Me acuerdo que al terminar la primera temporada nos subieron a los despachos de los jefes, para contarnos cosas de la segunda. Yo subí feliz, porque pensaba que había hecho un buen trabajo. Me dijeron que tenían un problema conmigo, que no vocalizaba, así que la primera temporada no la puedo ver".

¿Les gustaría que hubiese una continuación, con ellos mayores y con hijos? "El hijo de Gorka y Paula ya tendría 10 años".

¿Y volverá Angy Fernández a yu? Porque hace años estaba con nosotros y claro, como le ofrecieron una serie, nos abandonó... "Me encantaría, que ahora me aburro".

¡Es muy muy difícil caerle bien! Victoria Martín irrumpe en el plató de yu después de la pandemia. ¿Se ganará alguna demanda esta vez? Cuidadín como la escuchen los vecinos de Núñez de Balboa...

"El otro día estaba hablando con un amigo de Nacho, que se ha dejado un moñito, y me contó a donde se fue de luna de miel". "Decía que lo que más está de moda es ir a ver a los pobres con una fundación", asegura. Dios mío... El chaval aseguraba que fue "una locura por amor" y que a su mujer le encantaban los niños. Eso sí, luego pulserita de todo incluido en un resort de lujo...

Además ahora esta pareja tiene un hijo, y el parto del bebé fue "espectacular". "Ni epidural ni nada de eso, fue rapidísimo, no me dio tiempo a quitarme la ropa de yoga". Si es que la ricas tienen un pepe biónico... Las pobres no.

¡Nuestro nuevo colaborador yuser se estrena desde su casa! ¡Demos la bienvenida como se merece a Benny Rives!

¡No sabemos porqué está en plató si su casa es su hábitat natural! ¡Charlamos con Sr Cheeto!

