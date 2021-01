Angy Fernández, Leonor Martín, Lorena Castell, Hurona Rolera y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (12/01/1993)

Hurona Rolera en yu / yu, No te pierdas nada

¡Está en su zona de confort! Hurona Rolera está atrapada en su casa por el temporal de nieve así que hoy conectamos con ella como si estuviese haciendo unos de sus directos de Twich... ¿Veremos a sus huronas por ahí? ¡Ana Morgade le pise que nos las enseñe! "Están potentorras porque en invierno engordan un montón", cuenta la gamer. ¿Las habrá sacado a la nieve?

Antes de la gran nevada, Hurona Rolera salió a la calle para preguntar a la gente anécdotas variopintas de Navidad. Declaraciones de amor, desastres gastronómicos, perneos sin sentido...

¡En sus tareas de visita podrían poner... 'marqué la adolescencia de una generación entera'! Angy Fernández y Leonor Martín se sientan en nuestro parquecito para hablar del 'Física o Química: El Reencuentro'. ¿Cómo ha sido el paseíllo hasta el plató?, ¿alguna caída que lamentar?

¿Hubo nervios el día del estreno de los dos nuevos capítulos de Física o Química? "Estaba muy nerviosa, se cayó la plataforma y todo", dice Leonor sobre el día del estreno. "Yo me veo fallos todo el rato, pero yo soy así", reconoce Angy.

Angy Fernández ha visto Élite, una serie creada por el mismo guionista, Carlos Montero. "Me entretuvo mucho y me trajo buenos recuerdos de tríos y eso...", bromea Angy.

Para terminar la entrevista por todo lo alto, reclutamos a unas fans incondicionales de Física o Química para que hablen con las actrices y les pregunten esas cosas que siempre han querido saber... ¡Sobre sus personajes o sobre ellas!

¡Recibimos a Lorena Castell! La reina de las cosas random nos cuenta que compró un trineo la semana pasada en Wallapop... ¡Y mira qué bien le ha venido!

No podemos hacer la sección sin preguntarle a Lorena Castell por ese sugerente posado que ha publicado... ¡Desnuda en la nieve de su terraza! "Mi hijo estaba al otro lado de la ventana, quería salir", cuenta Castell. "Era muy cómico verme intentando hacerme la sexy tirando bolas de nieve e intentado que mi hijo no cogiese frío".

De hecho, es que este fin de semana... ¡Si eras famoso tenías que sacarte una foto desnudo con la nieve! Han sido muchos los que se han unido a la tendencia: Pedroche, Coco Pretel, Paz Padilla...

¿Y cómo ha sido el pronóstico de likes? "No lo miro eso, a ver...", dice mirando el móvil. ¡55 mil 'me gusta' ha cosechado! "Tengo una comiéndome una pizza con un cuello alto negro y tengo 61 mil likes, para que veáis que no son todo desnudos".

Eso sí, después de unos días Lorena ha tenido que guardar el trineo... ¡Porque ahora la ciudad es una pista de hielo!

Terminamos el martes con JJ Vaquero y sus chistecitos varios... El humorista está semi confinado en su barrio... ¡Pero no es excusa para echarse unas risas!

"Acabo de ser tío. Bienvenida Carla, ha venido con una barra de hielo debajo del brazo", dice muy emocionado el vallisoletano. "Además ha sido mi aniversario de boda y me he acordado".

