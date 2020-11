Hurona Rolera homenajea a La Veneno visitando su monumento en el parque del Oeste

Hurona Rolera se ha ido hasta el parque del Oeste donde los fans de Cristina Ortiz, La Veneno. han improvisado un pequeño altar después de que alguien arrancara la placa en su honor que se puso el año pasado, y que está pendiente de volver a colocarse.

Tras haber sido arrancada la primera vez que se puso, se ha vuelto a colocar haciendo un homenaje a esta figura que visibilizó por primera vez en los medios a las personas transexuales en nuestro país.

Hurona Rolera ha hablado con las personas que se han acercado a este homenaje para preguntarles su opinión sobre Cristina Ortiz: Desde la primera impresión que tuvieron cuando apareció en televisión en 'Esta noche cruzamos el Mississippi', hasta conocerla más en profundidad gracias a la serie Veneno, creada por Los Javis y Atresmedia y que es sin duda la serie del año.

“Yo no soy de ver la tele, y me sonaba de alguien que estaba en televisión. Pero me he informado y a raíz de la serie hemos descubierto que fue una figura muy representativa", explica una de las asistentes.

"Hay que entender que la época de Cristina era una movida muy distinta a la que hay ahora. Se muestra muy bien la realidad que había en el momento pero ahora es un poco distinto", añade otra de las personas presentes.

"Ha sido un referente para muchas personas y a día de hoy va a servir para mucha gente para proyectarse en ella y para ver los valores que quieren tener ellos", añade otra chica.

Más allá del personaje de La Veneno, Hurona Rolera quiere concienciar sobre ayudar a los colectivos más desfavorecidos como pueden ser las personas trans: "La gente que nos esté escuchando que se plantee un poco si en su día a día con sus pequeños actos colaboran un poco a que los colectivos oprimidos avancen dentro de la sociedad".

“Tu no te planteas si eres trans hasta que ves a alguien trans. Visibilizar es la herramienta más poderosa que tenemos”

POLÉMICA CON ALGUNAS "FEMINISTAS"

Algunas autodenominadas feministas, han puesto el grito en el cielo cuando se ha reconocido a las tres actrices que interpretan a Cristina Ortiz, (Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres) como Mejor Actriz en los Premios Ondas. Asegurando que las actrices trans les están quitando espacio a las actrices cisgénero. Y Hurona Rolera ha querido saber qué opinaban estas personas sobre este tema.

"Si miras el nivel de paro de las mujeres trans, no tiene ningún sentido lo que están diciendo", explica una joven.

“No hay feminismo si no incluimos a las mujeres trans dentro de él. El feminismo no hubiese evolucionado como lo ha hecho sin las mujeres trans, que fueron las primeras en salir a la calle”, concluye Hurona.

ANÉCDOTA FUERA DE RODAJE

Hurona Rolera nos cuenta que mientras estaban grabando este reportaje en el parque del Oeste se acercó un coche de policía, del que bajaron un hombre y una mujer.

Hurona nos explica que de repente se hizo el silencio y hubo unos momentos de tensión mientras se acercaba la pareja de policías, cuando de repente sacaron una flor y la depositaron en el altar que se había creado en honor a La Veneno.

Aquí puedes volver a ver el programa completo:

.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14:00h a 16:00h, ¡no faltes!