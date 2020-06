Anne Lukin, Lorena Castell, Las Hormigas y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (23/06/2020)

¡Los tres ingredientes ideales para la tortilla de patatas perfecta! Conectamos con Juan, Damián y Marron, los huevos, las patatas y la cebolla de nuestro emblema gastronómico por excelencia.

"Bezos es como Fernando Simón de joven", empiezan diciendo Las Hormigas, con las que comentamos noticias tan de actualidad como que el 30% de los jóvenes ha reducido considerablemente su rutina sexual. ¡Vamos, que no mojan! "También hay gente que ha tenido el síndrome de la cabaña, pero yo he tenido el de la tienda de campaña", cuenta Juan, que sabe que hay "tiendas baratas" y "tiendas caras".

¿Cuántas veces has querido pedir un deseo pero no se te había caído una pestaña? ¡Cuidado que Ana Cardo quiere vender bolsas con pestañas para que todos puedan hacer su sueño realidad!

¡Conectamos con Anne, de la última edición de Operación Triunfo! ¿Cómo se encuentra la cantante después de esta vorágine de éxito y exposición mediática?

"Me apunté al casting sin conocer realmente las consecuencias de entrar en la Academia. Cuando sales te das cuenta de toda la gente que te ha visto desde cagar hasta cantar en el escenario". "Al principio en las galas estaba en shock, no me enteraba de lo que pasaba, luego te acostumbras. Yo me he notado evolución en el escenario", asegura.

La cantante estrena 'Volver a Mi', un tema a medio tiempo que llega acompañado de un videoclip. ¿Cómo fue la experiencia?

"Ser yo la protagonista de un rodaje fue muy guay. Tenía mucha confianza con el equipo y se me hizo fácil, fue una fantasía". ¡Habría estado guay que le convalidasen alguna asignatura de su carrera de Comunicación Audiovisual! "Hay una toma en la que estoy tumbada en la cama y yo no quería que se me viese mucho la papada, y el resto del equipo me estuvo vacilando"

¿Qué le dijo Anne a Roberto Leal que se hizo tan viral en las redes? El presentador le preguntó si tenía 'falta de sueño' y ella le respondió con un... "¡Qué cabrón!" que despertó las risas del público.

¿Dormía muy mal Anne por las noches o qué? "No me dormía en las clases por aburrimiento, era por cansancio o por estrés, de verdad que lo pasaba mal por la impotencia". "No nos daban café porque es mala para las cuerdas".

Lo cierto es que Anne participó en el programa de libros de Mercedes Milá. "Yo era una pija repipi, ese es mi pasado oscuro. Me encanta leer y escribir y mi padre, con el que veía el programa, que es un loco, les escribió y me cogieron, pero no me lo dijo hasta el día antes. La verdad es que fue guay, me sorprendió para bien, Mercedes es super culta y me cayó muy bien".

La cantante llevó al programa un libro que le gustaba mucho y otro que no, así que nosotros tenemos que pedirle que nos recomiende algo... "El nombre del viento me gusta mucho", cuenta.

Benny Rives conecta siempre desde la cocina, ¿por qué?, ¿y esa puerta oscura que se ve al fondo a dónde lleva?

¡Random, random, como Lorena Castell! Hoy Lorena nos trae "el regreso" de las redes sociales como herramienta de ligoteo ahora que se nos echa el verano encima... "Si lo linkeas con Facebook no se puede mentir con la edad", nos cuenta sobre Tinder, la app más conocida.

Destripamos un par de perfiles de Tinder para ver qué se cuece, pero parece que hay muchos más románticos de lo que parecía... ¡Y eso que decía que Tinder solo era para pillar cacho!

¿Fumas?, ¿cuáles son tus intereses?, ¿eres sensible?, ¿tímid@? ¡Cuidado que hay multitud de preguntas que responder cuando escribes tu perfil para ligar!

"Sin haber puesto foto he recibido match", confiesa Lorena, que se ha descargado un montón de apps diferentes: Lux, Badoo... ¡Hay aplicaciones especiales para ricos y todo! ¿¿Perdona??

