Daviles de Novelda, Victoria Martín, Lorena Castell, Antón Lofer y más en 'yu, no te pierdas nada' (22/10/2020)

Antón Lofer subió hace unos días un video recopilatorio de todos los 'tipos de médicos' que existen. Amables, buenos, malos, traicioneros... "El mítico que te dice que no pasa nada y luego sí". ¿Ha visto negligencias? OMG! Menos mal que hoy le toca hablar de bulos, esos mensajeros que llegan al móvil y que no son muy fiables...

¡Recibimos en yu a Daviles de Novelda! El cantante se define como un artista de 'flamencotón', así que tenemos que preguntarle cómo definiría él ese concepto... "El flamenco y el reggaeton son como una macedonia, algo fusionado.. Un cocido musical, como digo yo".

¿Alguna vez se ha sorprendido con algún fan? "me he encontrado con muchos tipos de fans, una vez se me desmayó una, puso los ojos blancos y se cayó para atrás", confiesa. ¿Y le han tirado algo alguna vez? "Pues alguna que otra braguilla, la verdad".

El cantante estrena junto a Omar Montes, Rvfv y Keen Levy el tema 'Normal que se lo crea', un reggaeton que "habla de una tía que se lo cree con razón". En el videoclip vemos a los artistas gozar en una mansión frente al mar rodeados de chicas disfrutando en la piscina. ¿¿Es su casa?? "Ojalá, es mi casa, pero la de mis sueños".

"Son como mis hermanos", dice sobre sus compañeros, que se dedican al mismo género que él. "Al final somos una familia". ¿Y cuál es el cuñado en las reuniones entonces?

"El autotune es muy criticado, pero no es magia, si no sabes cantar el autotune no hace nada", nos cuenta sobre esta herramienta que tan de moda se ha puesto. Lo cierto es que al cantante le regaló su padre una guitarra a sus 7 años y con eso empezó. "No se ha dado el momento de hacer eso porque lo que llevamos en los conciertos es reggaeton, lo queríamos hacer este año pero con la pandemia no hemos podido". "Ahora estamos parados, a los promotores no les dejan hacer nada, estamos en una situación jodidilla pero Dios proveerá, cuanto antes mejor, tengo muchas ganas del escenario".

Y si ha tenido desmayos en el público... ¿Se le ha desmayado algún vez el productor? "Eso hay que hacerlo", dice el cantante entre risas. "Cuando me piden que invite siempre digo que no tengo un duro", nos cuenta. ¡Si es que a sus 21 años lo está petando!

Lo cierto es que al cantante le encargan los concursos de música... ¡Pero nunca ha participado en ninguno! "Me gustaba mucho La Voz, yo quería ir, pero no encontraba el medio, y al final con Youtube...."

Y si en algún momento se cansase la música... ¿A qué se dedicaría? "Gamer", dice reconociendo que es "un viciado".

¡Hora de recibir a Sergio Bezos! El joven se sienta cinco minutitos en el parquecito de yu para recomendarnos ver el concierto virtual de Billie Eilish este próximo sábado.

Lorena Castell nos cuenta que durante el confinamiento han aumentado mucho las videollamadas, pero lo sorprendente es que... ¡También han aumentado la demanda de operaciones estéticas! ¡Muy fuerte!

La joven asegura que el 48% de las personas están más atentas a su propia imagen que a la reunión que tienen delante... ¿Tendrá esto algo que ver en la medicina estética? ¡Salimos a la calle a preguntarlo y nos encontramos de todo! A favor, en contra...

Para profundizar más en el tema conectamos con Teresa González, psicóloga especializada en este tipo de trastornos. "Al estar mas expuestos y vernos siempre en un espejo estamos más expuestos a las inseguridades".

¿Dónde está la línea que diferencia lo de 'me lo hago para mi' o 'me lo hago para los demás'?, ¿y quienes lo hacen más, los jóvenes o los más mayores? "La aceptación y ser aceptado por los demás se ve mucho en los jóvenes".

"A los que quieren operarse les recomendaría que trabajasen su realidad con las relaciones sociales. Ahora los jóvenes se sienten muy expuestos, se obligan a subir fotos perfectas... Empezar a operarse iba a provocar que no parasen".

¿Puede ser negativo usar muchos filtros? "Las redes sociales son un momento, no es la vida real. Si utilizamos ese filtro siempre dejamos de ser naturales y las cosas llegan de manera más irreal, que en la pantalla está muy bien, pero en la realidad genera muchas inseguridades. La realidad de las redes es estática, hay que tener cuidado".

Le preguntamos a la experta sobre la 'distrofia', un problema emocional y psicológico bastante grave que está muy relacionado con el aspecto físico. "Es cuando la persona agranda los efectos que cree que tiene pero el resto no ve".

Diego Fabiano trae un resumen de lo más importante que ha pasado en el mundo. El lanzamiento de "Bad Bunsy", el final de la Isla de las Tentaciones...

"Huele a mierda y soy yo". Así de loquísima entra Victoria Martín en nuestro plató, y es que la humorista ha pisado una mierda y ahora tendrá cinco años de suerte. ¡Ojalá!

La cómica empieza sección con una de sus anécdotas de la infancia y termina dándole caña a esos influencers que tanto odia... ¡Siempre lo mejor para el final! ¿¿Qué pasó el día que a sus 15 años probó por primera vez al depilación con cera... En el pubis??

