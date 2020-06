Edurne, Natalia Ferviú, Ventura y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (12/06/2020)

¡Abrimos el programa con Ventura, Angy Fernández y Lorena Castell repasando las últimas noticias musicales!

Ventura nos abre en sus sección los salseos de la última edición de Operación Triunfo, que acaba de coronar a su ganadora, Nia. La anécdota más destacada es que la joven cantante tenía el mismo número de casting que Famous, el ganador de la pasada edición. "Llenaron el plató de globos porque no había publico, además era la ultima gala de Roberto Leal, que ha fichado por Pasapalabra", nos cuenta.

"En esta edición descubrimos a Iván Lavanda, profesor de interpretación, que ha cantado la canción de la Sirenita y lo ha hecho genial", cuenta. "Jordi Lavanda, el ilustrador, es su hermano", cuenta Lorena. ¡Y no se lo está inventado! "Además es la voz de Thor".

"Bebimos y jugamos a un juego de enrollarnos". Esa ha sido la mega revelación de Samantha y Maialen, que se lo pasaron muy bien en el hotel antes de la gala 0... "Pasaron cosas y después ya no. Flavio decidió que fuésemos amigos y así es", decía. Samantha. Pero... ¿Nos lo creemos? "Estos dos están liados fijo", sentencia Ventura. También Eva y Hugo han dado que hablar con sus piquitos discretos... ¡A Nia le daban arcadas!

¡Llega el momento de jugar a Adivina la Canción con Edurne y Angy Fernández! El mito de Factor X y la ex concursante de Operación Triunfo se la juegan en el reto de cultura musical más loco de la radio.

"Having a Good Time de Queen ha sido el tema de la cuarentena", dice Edurne. "La mía es la de La Difícil de Bad Bunny", dice Angy. "Yo no era nada de reggaeton, huía de él, y ahora es más llevadero y oye... Bien", confiesa Edurne. ¡A ver ese oído cómo lo tienen!

"Tik Tok te da la oportunidad de reírte de ti mismo, hacer cosas divertidas, y eso me parece genial", cuenta Edurne, que hizo su propia versión de 'Blanco' de J Balvin cambiándole la letra.

"Hacer un musical es muy duro. Yo fui Sandy en Grease, y te puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias, una de las más mágicas... De las mayores escuelas, porque te pasa de todo. Me he caído tres o cuatro veces, se me rompió la falda, se me veían las bragas... Fue horrible, además en medio de una discusión con Danny Suco. Tenía la falda en la mano".

Canta fenomenal, es simpática... ¡Y da mucha rabia! La cantante Edurne viene a presentarnos su nuevo disco 'Catarsis', que ya está a la venta, y nos cuenta que ha hecho la cuarenta dos veces porque la pandemia la pilló en el extranjero. "Me tocaba volver para presentar el disco".

¿Y por qué quiso llamar así a su álbum? "Es una palabra que refleja lo que he sentido haciendo este disco. Una liberación de los malos rollos. Por primera vez estoy involucrada en un proyecto tan bonito", nos cuenta.

¿Ha aprovechado los días en casa para hacer bizcochos? "Lo de la cocina es una cosa que se me resiste, pero como ha pillado la Semana Santa en el medio, hice torrijas con mi madre por FaceTime. De aspecto muy mal, pero de sabor estaban muy ricas y me sentí muy orgullosa", explica. ¡Que nos pase la receta!

"Me gusta hacer temas con los que la gente se sienta identificada. Ese es el poder de la música", nos explica la cantante, que tiene baladas muy potentes en este nuevo disco. "Me he basado en historias de gente cercana, amigos... Siempre que se termina un relación parece que acaban mal las cosas, pero no siempre es así".

Aníbal Gómez pregunta a la cantante unas curiosidades para poder conocerla mejor. ¿Come algo especial antes de los conciertos?, ¿haría un dueto con Bruno Mars?, ¿y con Beyoncé?, ¿con Mecano? "Me encanta 'Naturaleza Muerta' de Mecano, de hecho la canté en un gira, me parece preciosa".

"Siempre pido chucherías en el camerino de los conciertos", confiesa. "Lo de la subida de azúcar es una excusa, me encantan".

Cerramos la charla con un duelo de karaoke entre Angy Fernández y Edurne... ¿Quién ganará? "Me estoy dando cuenta de que igual necesito gafas, porque no veo nada de la pantalla", dice Edurne, a la que le vamos a pedir cita para el oculista...

Nos despedimos con Edurne cantando 'Tal Vez' en acústico y directo para todos los yusers. ¡Bravo!

Natalia Feviú nos habla del Black Lives Matter y las movilizaciones de esta semana en Estados Unidos para denunciar el racismo y contra la brutalidad policial.

¡Momento de conectar con la actualidad musical! Pablo González Batista nos repasa la carrera de Jarabe de Palo en homenaje a Pau Donés, fallecido esta semana después de años de batalla contra el cáncer.

¡Los Andy y Lucas de la música urbana! Los Beauty Brain cierran el programa trayéndonos las mejores novedades del género para que actualices tu playlist. ¡Dale!

