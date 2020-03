Famous, Keunam y Hermoti, Jaime Caravaca, Lorena Castell y más en 'yu, no te pierdas nada' (11/03/2020)

Famous en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Lorena Castell es muy señora haciendo aquagym... ¡Pero la queremos! La joven nos habla del primer periódico, el origen de sus 'cositas random'. Además se han cancelado las Fallas y hay que comentarlo, porque los valencianos están desolados. El coronavirus lo ha inundado todo y los mayores festivales del mundo comienzan a posponerse, como el Coachella o el Ultra Music Festival de Miami. "A ver, esto está bien, es necesario, hay que evitar las aglomeraciones", dice. ¿Se pondrán de moda los festivales online?

Además Lorena nos trae las frases de Confucio que han pasado a la historia, porque aunque aquí siempre nos estemos riendo a costa de la 'confunsión', el hombre ha dejado grandes reflexiones.

Famous está malito... ¡Esperamos que no sea del mal que acecha España, el coronavirus! El ganador de OT 2018 nos presenta su nuevo single 'Hoy Ya No', muy diferente a 'Bulla', que tenía un tono más bailongo. ¿Qué le ha inspirado este cambio?, ¿está cocinando el disco? "El EP no va seguir la línea de 'Bulla', en el EP ha canciones afropop, un poco más melódicas".

¿Está viendo esta nueva edición de triunfitos?, ¿el grupo de WhatsApp de su promoción sigue activo?, ¿rajan mucho? "Lo comentamos como si fuese un pase de micros, intento ver las galas y hablé con Ariana, la primera expulsada, está contenta".

¡Y tiene claro que le encantaría a ir a Eurovisión! "A Blas Cantó le felicité y su canción me flipa". ¿En qué puesto cree que quedaremos?

Además sabemos que Famous es muy muy fan de Ariana Grande... "Es mi mujer, lo que pasa es que ella no lo sabe". ¡Y tenemos un regalito para él! Una foto de Ariana firmada por... ¡Roi Méndez!

"Decidí presentarme a Operación Triunfo después de jugar al baloncesto y lesionarme, veía carteles de Aitana por la calle pero no había visto el concurso nunca", revela. ¡Flipa!

Sergio Bezos vuelve a su posición habitual para la entrevista mal de Famous Oberongo, que ha pasado de tranquilita a intensísima... ¿Tiene un euro?, ¿nota fiebre?, ¿cuál es su ciudad menos favorita?, ¿qué número de pie utiliza?

¿Y qué hay debajo de ese pelazo? Fox sale a la calle con el mejor concurso de la radio televisión española, 'Por un Euro'. ¿Qué es mejor Shawn Mendes o la oveja Shaun?

Un muchacho que está viviendo de su pasado. Jaime Caravaca viene con un look de las Supremas de Móstoles para hacer su sección, que consiste en descubrir cositas curiosas de nuestro público... ¡Pero hoy no ha venido nadie! Caravaca elige a Mar, de producción, para descubrir sus secretos más ocultos. ¿Le gustaría dedicarse a la chatarra?

Diego Fabiano nos trae el último capítulo de la ficción que narra la investigación de Rosalía y Ana Morgade en búsqueda del Grammy desaparecido de la cantante... ¿Conseguirán escapar de sus captores?, ¿detendrán el ataque nuclear que terminará con el mundo?

Conocemos Keunam y Hermoti de parodias de éxito, como su versión de Despacito, o su particular cover de 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias con voces de hasta 20 celebridades... ¡Lo han petado! ¡Y su vídeo de 'Lo Malo' también fue un exitazo!

Ahora se atreven con uno de las canciones de moda, la Tusa... ¡Y la que han liado! Keunam y Hermoti se sientan en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' para hablarnos de sus cositas del humor, que le han dado muchos éxitos desde que empezaron hace 10 años.

¿Cómo convencieron a Belinda Washington para que saliese en la parodia de Tusa? "Todo lo hacemos entre amigos, no hay una productora detrás", cuentan. ¿Les han dicho Karol G y Nicki Minaj? "No, pero se están llevando la mitad de lo que da nuestro vídeo de Youtube?

¿Saben ya cuál será el próximo tema que versionarán?, ¿quizá Universo de Blas Cantó?

