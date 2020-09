Florentino Fernández se marca un David Hasselhoff con un sándwich en el suelo del plató de 'yu'

¡El San Pedro de la Comedia! Si no te deja pasar, no se pueden hacer chistes. ¡Recibimos a Florentino Fernández, que viene en TucTuc a yu, no te pierdas nada! "Esto es una forma de humillar que no me gusta", dice nuestro invitado, que está planteando irse de cañas con Rober, de Pantomima, porque hay demasiado tráfico como para llegar a tiempo a la radio... ¡Es una locura!