Lennis Rodríguez, Victoria Martín, Roi Méndez, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (17/09/2020)

¡Jueves en yu, no te pierdas nada! Ana Morgade y Pantomima Full controlan el parquecito que visitarán invitados como Victoria Martín , Roi Méndez , Andrea Compton, Sergio Bezos y la cantante Lennis Rodríguez.

¡Empezamos fuerte con Victoria Martín! Nuestra odiadora de cabecera vuelve "cero morenita" pero con muchas ganas de presentar su cabecera casera. "La he hecho yo en casa", dice muy orgullosa de sí misma.

Victoria Martín nos habla hoy de su perrita de a infancia. "La perra no podía respirar del sobrepeso que tenía", desvela. "Además es que mi abuelo se la llevó un día de paseo, empezó a convulsionar y aunque tenía un aliento para fundir metales, le hizo el boca a boca y revivió a los tres días". ¡Wow, bravo por ese abuelo!

Pero lo del abuelo se queda en tontería comparado con la historia de amor de Marta López y Kiko Matamoros, que documentan a través de las redes lo bien que se lo pasan de vacaciones. "Dicen por ahí que Matamoros está muerto y es un ventrílocuo, ella lo lleva por ahí". Si es que ese vídeo de Matamoros dormido y Marta apareciendo para despertarlo con un beso de amor... ¡¡Es lo mejor de 2020!!

"Ella no deja de hacer collage con las fotos, y ha hecho uno con el título de VOGUE... Que es para matarla. Solo valdría ponerlo cuando sales en Vogue de verdad. Matamoros es "este muerto está muy vivo"", dice.

¡¡Hablamos con Lennis Rodríguez!! La cantante viene llena de colores y plumas para hablarnos de su música... ¡Y una última hora! ¡Le han hackeado la cuenta de Instagram! "Estos haters... Ya no me preocupo, me hice una nueva. Queríamos recuperarla pero cuando algo pasa, pasa por algo. Cada uno tiene su karma", asegura.

"La buena vibra es como la educación, bienvenida sea", nos cuenta Lennis Rodríguez, que estrenó 'Pum pum' hace muy poquito, con un videoclip muy muy chulo donde la vemos como una marquesa en una bañera. "Estaba llena de leche, pero estaba muy fría, lo hice todo en un minuto", desvela.

"Menos llorar y más perrear" es uno de sus lemas de vida, y lo cierto es que este verano ha podido subirse a un par de escenarios. "Es raro ver a la gente con mascarilla pero da esperanza. Hay mucha gente que no puede salir a hacer ocio y la gente necesita despejarse, aunque sea con mascarilla y siendo prudente, la cultura es segura".

Terminamos la entrevista conectando con Sergio Bezos, que sale a la calle a buscar a dos voluntarias que no conozcan a Lennis para que canten sus temas sin música y sin nada. ¡Challenges para todos! "Me encantan las ferias y las verbenas", reconoce. "Cuando abran las discoteca tomaos un chupito por mi, por favor", dice antes de decirnos adiós. ¡Nos encanta!

Roi Méndez ha leído un libro de autoayuda este verano y ahora se cree todo un literato. El cantante se sienta por primera vez en nuestro parquecito para contarnos sus novedades y lucir ese pelo rubio que se ha puesto. "El autor Curro Cañete dice que hay que engañarse a sí mismo, en plan que si no eres ordenado decirte siempre que lo eres".

El cantante también ha comentado con sus seguidores cómo se produce un 'corte de digestión' en el agua, y es que Roi Méndez no puede evitar dar información de servicio público a sus queridos fans.

Para terminar mandamos a Roi Méndez a la calle para que encuentre a gente que quiera dedicar una canción a alguien especial y ya de paso será el propio Roi Méndez quien la interprete. ¡Otro servicio público, si es que no para!

Andrea Compton nos trae todas las novedades de los Premios Emmy, cuya ceremonia, sin alfombra roja, se celebrará en la madrugada del domingo al lunes. "Podrán recoger sus premios desde casa, en pijama. Yo me pongo fatal con estas cosas". ¡Repasamos las categorías, los nominados y todo lo que no te puedes perder! ¿Ganará Zendaya el Emmy por Ephoria?

