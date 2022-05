Loles León visita yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Valeria Ros yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Una colaboradora que es tan generación Z que incluso la lleva en medio del nombre. Rizha se pasó por la premiere de la cuarta temporada de Stranger Things, donde se encontró a Javier Botet, Samantha Hudson, las hermanas Compton y algún que otro celebrity más.

Nuestro parquecito está bautizado con el nombre de Antonio Resines pero Loles León, que hoy nos presenta la película Espejo, Espejo bien merecería una calle propia. "Quiero una fuente con tres cañones, uno con agua, otro con leche para los niños y otro con whisky", bromea.

Convertido en director musical, Víctor Elías tiene sabiduría necesaria para aconsejar al yuser en el camino del crecimiento y la maduración. No, no es una clase de mindfulness ni yoga, es el 'madurando' de yu, No te pierdas nada.

Terminamos con Esperansa Grasia, que ha tenido un drama capilar por el que no ha echado ni una lágrima. Se nota que mañana cumple 22 años, claro que sí. ¿Cómo lo va a celebrar?, ¿y con los haters, cómo le va?

