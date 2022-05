Loles León: "Jack Nicholson está muy presente en la obra de teatro en la que hablo sobre mi vida"

Si los chakras no se te alinean, alinéalos tú. Esa es la primera lección que nos ha dado Loles León, una de las actrices más vividas de nuestro cine y nuestra televisión. Sus papeles son tan recordados como la muerte de Paloma en Aquí no hay quien Viva. ¿Y sus frases? Inolvidables: "las caras Juan, grábales las caras".

Nuestro parquecito está bautizado con el nombre de Antonio Resines pero Loles bien merecería una calle propia. "Quiero una fuente con tres cañones, uno con agua, otro con leche para los niños y otro con whisky", bromea.

Espejo, Espejo es la nueva película en la que participa junto a Santi Millán, Antonio Resines, Malena Alterio y la desaparecida Verónica Forqué. "Yo estoy poco ahí, pero he triunfado", dice la actriz, cuyo papel es el de "psicóloga resentida".

En su vida normal lo que hace para desahogarse es gritar. Aunque se levante de buen humor, si las cosas no van bien la emprende a gritos con su alrededor. "Lo primero que hago es un pis cuando me levanto, luego me tomo el pastillerío para todas las cosas que hacen falta, que ya llegaréis. A mi me gusta porque si está hecho para que te arregle a ti el mundo pues yo me lo tomo todo, y luego la avena y todo eso", explica.

El espejo puede ser un buen instrumento para ver las cosas desde otra perspectiva. "Yo hablo mucho en el espejo porque me tengo que desahogar con alguien, lo hago conmigo misma y luego me pregunto '¿pero qué haces?", asegura. También lo utiliza para practicar los guiones y ensayar las frases. "Yo creo que es bueno para verte como lo haces y rectificar las caras, las poses... Hay que corregir la boca torcida, el ojo cerrado", explica.

Con los actores y actrices nóveles actúa como una pequeña profesora. "Yo les digo '¿quieres que te vea tu madre?' pues hazme caso".

Además de Espejo, Espejo, Loles León estrena dentro de muy poco en Barcelona la obra Una noche con ella, cuya trama va sobre su vida pero "con un poquito de ficción". "Mi vida ha sido siempre paranormal pero ahora está todo más o menos ordenado. Hay ficción y también hay cosas, la parte más emotiva, con cómo llegué aquí sola, a Madrid... Cuando quieres ser actrices y te dicen que no, eso son batallas", cuenta.

Angelina Houston, Lizza Minelli o Jack Nicholson son algunos de los personajes con los que ha coincidido a lo largo de su carrera. "Y Jack Nicholson está muy presente en la obra...", insinúa.

