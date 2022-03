Mamen Mendizábal visita yu, No te pierdas nada

Después de un repasito a las yuNews del día, El Cejas se viene al parquecito de yu, No te pierdas nada para contarnos qué opinan los estudiantes del nuevo examen que tendrán que hacer para la Selectividad. Resulta que ahora se dice que ha bajado el nivel de dificultad, lo que provocará que suban las notas de corte. El rey del 'placa, placa' se pasa por Ciudad Universitaria para conocer la opinión de los más jóvenes.

Mamen Mendizábal acaba de estrenar el programa 'Encuentros Inesperados' en laSexta, pero eso no es todo. La periodista regresa a primera línea de batalla con 'Mamen, Vuelve a la Acción', un formato que ha estrenado con una promo en la que aparece convertida en una Capitana América muy ágil. "Lo mismo la patada no la he hecho yo, tengo 46 años ágiles pero no tanto", nos cuenta la presentadora.

Seguimos con Kapo013, nuestro juez particular, el encargado de poner nota a las noticias y virales de la semana. No tiene mazo pero sí un par de carteles muy simpáticos.

¿Cómo se pasa de pantalla en el juego de la vida? Inés Bárcenas, nuestra psicóloga en nómina, nos habla de madurar. Ya hemos profundizado en el ghosting, los haters, la luz de gas, la adicción a las redes, las fobias... Con Inés Bárcenas aprendemos un poco de nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

