Natalia Verbeke lo da todo en 'yu, no te pierdas nada' con Lorena Castell, Roi Méndez y mucho más (21/11/2019)

¿Cómo?, ¿que el nórdico puede ser malo para la salud? Claro, eso será si te atreves a ponerle la funda tú solo... También hablamos en los titulares del día de la costumbre de Madonna de beberse su propia orina para retrasar el envejecimiento. ¡A cuadros estamos!

¡Una actriz tan espectacular que los camaleones le tienen envidia! Natalia Verbeke se sienta en nuestro sofá para hablarnos de 'El Nudo', la nueva serie original de AtresplayerPremium. ¿Y qué prefiere Natalia?, ¿preguntas inadecuadas o los típicos topicazos? ¡Ella sola se mete en los charcos! "Maribel Verdú me regaló un succionador de clítoris y eso es una maravilla, solo escucho mi risa", confiesa. ¡Wow!

"Es todo decorado natural, no hay plató, es una Universidad y hay gran cantidad de figurantes", nos cuenta Verbeke sobre 'El Nudo'. ¡Parece que han bajado la tasa de paro con tanto contrato! "La trama es la relación entre los personajes y luego hay otra trama de misterio", desvela.

Pablo Ibarburu se ha sentado bien cerquita de Verbeke para conocer un poquito más de ella en la entrevista Hobby Yuser. ¿Sabía que había una versión checa de Los Serrano?, ¿su familia es tan peculiar como la de la serie?

¡Y con Sergio Bezos vamos de mal en peor! Su entrevista en prácticas ponen en un apuros a Natalia Verbeke. ¿Qué le gusta más que el dinero?, ¿qué comió ayer?, ¿tiene alguna alergia?, ¿qué opina de Extremadura?

Lorena Castell trae su musiquita random y la primera novedad de la que nos habla es el nuevo tema de Billie Eilish, un homenaje a su hermano Finneas. En dos horas consiguieron ocho millones de reproducciones. Y eso que todavía no ha estrenado su tema con Rosalía... También nos habla de lo nuevo de Harry Styles, que además fue al SNL y le soltó una pullita a su ex compi de One Direction Zayn Malik, al que se dirigió como 'Ringo'... ¿Como el Ringo Starr que dejó The Beatles? ¡Omg!

¡Llegó el momento de hacer amigos con Diego Fabiano, que se ha bajado a la calle a buscar a su media naranja! ¿Conseguirá que zarpe el barco de la amistad?

Juan, Damián y Marron aseguran que la gente que sufre ataques de ansiedad son los nuevos celíacos. Igual lo hacen un poquito por hacerse las víctimas... ¿No? "Yo lo que tengo mucho son ataques de sueño", dice Damián, que también es cierto que tira de ansiedad cuando no quiere ir a trabajar.

¡Nuestro agente del caos está aquí! Roi Méndez no ha hecho una sección ordenada en su vida, pero hoy viene con otra actitud. ¿Conseguirá sacarla adelante? ¡Hoy nos cuenta cómo es la vida cotidiana de las estrellas de la música! O sea... Sus amigos de Operación Triunfo. ¡Con la especial colaboración de Amaia, Nerea y Ricky!

