Patry Jordán, Joaquín Reyes, Jaime Caravaca, Arkano y más en 'yu, no te pierdas nada' (14/04/2020)

¡Movidita en yu, no te pierdas nada' este martes! En realidad da igual qué día es, porque todos son iguales... ¡Y Ana Morgade se siente muy sola si no escucha las chirriantes voces de Sergio Bezos e Iñaki Urrutia ! Hoy charlamos con la entrenadora virtual Patry Jordán , Joaquín Reyes nos presenta a J.K Rowling , Jaime Caravaca nos echará los 'Prejuicios a la Cara' y Arkano lucha contra los bulos en las redes con sus rimas. ¡La sal de tus platos!

Patry Jordán en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Comenzamos el programa hablando del plot twist que ha colapsado las redes las ultimas horas. ¿Maisie Williams utilizando un filtro del mismísimo Jesús Gil?, ¿se ha convertido Arya Stark en fan del ex alcalde de Marbella? ¡El 2020 no deja de sorprender! Fan-ta-sí-a.

Arya Stark con el filtro de Jesús Gil / Instagram

Joaquín Reyes nos presenta a la escritora J.K Rowling, la creadora de la mítica saga mágica 'Harry Potter'. La autora ya se ha recuperado, pero estuvo afectada por el coronavirus. ¿Los ricos tienen los mismos síntomas?, ¿como que se lo ha repartido con su sirvienta? "Todo lo que era tos seca lo tuvo Header, la neumonía también, yo me quedé la fiebre", nos cuenta.

¿Habrá la cuarentena inspirado un nuevo libro del famoso mago adolescente? "Escuchamos mucho Resistiré, pero la pongo al revés, porque hay mensajes ocultos". ¿Y cuáles son esos mensajes? "Nada, que duermas 8 horas, que comas 5 frutas al día...", explica.

J.K Rowling tiene un par de propuestas para entrenarse durante las horas muertas. "Podéis grabar vídeos de canciones grabando cada uno una parte", explica. ¡Claro, es que eso no lo ha hecho nadie todavía, no!

Además J. K nos habla de la web queda creado para que los más pequeños de la casa se diviertan con material exclusivo, juegos, pasatiempos, paseos virtuales... "También he puesto todos los vídeos gratis", dice. ¡Pero tiene truco! "Son solo para los profesores de colegios que den clase online".

"El chatungo es Voldemort, que cuando se queda sin batería en el móvil lo enchufa en la nariz", dice. ¿Y ha pensado nuevas sagas literarias? "Estoy pensando en una niña con el pelo pelirrojo, huérfana, a la que adoptan sus tíos y lo pasa terriblemente mal". Mmmm... ¡Muy novedoso, sí! ¿Y tiene pensado denunciar a los que se aprovechan de su obra durante la cuarentena? ¡Le han plagiado los personajes!

"Tengo familia en Tarancón, ahí aprendí español", desvela. ¡Ahora lo entendemos todo!

Ana Cardo es la diversión personalizada. La joven trae una nueva entrega de su Diario Millenial, en el que hoy nos explica cómo plantar garbanzos y aguacates. El confinamiento ha despertado la pasión por la horticultura de más de uno claro... ¡El pueblo necesita saber!

¡Charlamos con Patry Jordán! La entrenadora más conocida de Youtube en España nos cuenta cómo le está afectado la rutina a su día a día. "Se ha parado todo pero las redes sociales están que arden".

Ella lleva años compartiendo sus rutinas y tablas de ejercicio de manera gratuita a través de las redes, y además de ganarse una gran comunidad, también hay quien sufre con sus vídeos... "Me dicen que es amor-odio".

"Nosotros tenemos un lema 'Yo Puedo con Todo', y siempre digo que hay que sonreír", cuenta. "Se ríen porque dicen que no sudo, pero es que yo no soy de sudar, me voy a echar un cubo de agua por encima antes de empezar", bromea. ¿Y hay algún ejercicio para hacer desde el sofá? ¡Bezos quiere empezar, sí o sí!

¿Utiliza ella sus propios tutoriales? "Los directos los comparto con miles de personas pero en realidad estoy sola, gritando y haciendo deporte, así que sí, a veces me pongo mis propios vídeos para hacer deporte".

¿Es humana Patry Jordan?, ¿le gustan los dulces? "Claro que me gustan, cuidarse no está reñido con el ejercicio".

Lo cierto es que con el coronavirus las reproducciones de sus vídeos han aumentado, pero lleva más de 10 años dedicándose a esto. "Tengo mucho trabajo, soy una curranta de pura cepa". ¿Y tiene ella agujetas? "Lo malo es que la tengas todos los días, pero se van pasando con el tiempo".

Ana Cardo es muy muy fan de Patry Jordán y conectamos con ella para que se encuentren por fin. "A veces me da sensación de que pones cámara rápida, o igual es que voy yo lenta", le dice.

"El otro día vi a Anabel Pantoja y pensé 'esto es lo que realmente pasa en las casas de España', tengo que ir más lento", cuenta Patry.

Youtuber, concejal, Miss Valencia... ¡Jaime Caravaca se une a yu! El cómico se la juega con sus 'Prejuicios a la Cara', donde tendrá que adivinar a qué se dedica nuestra yuser random de hoy, Ana.

¡Arkano acaba de hacer ejercicio y ya está conectado con nosotros, ni se ha duchado! El rapero se une a Carlos Ruiz para desmentir las fake news que pululan por las redes a base de rimas. ¡Limpieza informativa!

Diego Fabiano cierra el programa de hoy con un nuevo capitulo de su 'fan fiction', una historia en la que Brad Pitt y Ana Morgade intentan impedir que Hitler se vuelva nazi... ¿Lo conseguirán?

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO