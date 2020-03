Joaquín Reyes es Madonna, Andrea Compton nos soluciona la vida con sus series y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (26/03/2020)

Britney Spears llama a la huelga general y pide redistribuir la riqueza. Sí, sí, alucina. ¡Pero la cosa tiene trampa! La cantante no es titular de su propio dinero, porque el juez le quitó la potestad y es su padre quien lo controla todo... ¡Pero nos gusta esa Britney comunista!

También comentamos la denuncia de la señora que se saltó el confinamiento para llevarle "speed a la nieta". ¡Los policías se quedaron flipando!

¡Madonna está confinada con Joaquín Reyes! "Cuando dijeron eso de 'Quédate en Casa' pensé... ¿En cuál? Es que tengo mansiones en Portugal, Londres...".

Además la cantante no conoce muy bien los nombres de sus propios hijos... "Hay dos que traje de Malawi y el último me ha llegado esta mañana, me lo ha traído el de Amazon, es un chiquillo pelirrojo de Lugo".

La reina del pop nos habla del video que ha publicado donde se la ve sumergida en una bañera. "Me metí en una bañera con leche de gata, diciendo que esto era un drama que nos igualaba a todos, y la gente se ha chinado, ha empezado con sus comentarios de mierda". ¡Si es que sale bañándose llena de joyas, surrealista! "No, no es la bañera, es el bidé". "Llevo piercings del año 84 en sitios que ya no me alcanzo", reconoce.

Y claro... Uno de sus hijos estaba tan acostumbrado a fumar porros debajo del Millenium Bridge de Londres que Madonna ha tenido que replicárselo a escala en su casa. "Y ahí está ahora, con el amigo que se ha hecho de trapo". "Yo con mis chiquillos tengo una conexión tremenda".

¿Es Madonna una illuminati? La cantante sacó a su cuerpo de baile con mascarillas en su actuación en Eurovision el año pasado y hay quien dice que predijo el coronavirus... "No me refería a eso, yo me refería a los cólicos de gases".

¡Ana Cardo, un día más en 'yu, me quedo en casa'! Hoy nos cuenta cómo están pasando los famosos la cuarentena. Rosalía se ha montado un estudio en casa, Bad Bunny aprovecha para tomar el sol desnudo en su balcón, Alejo Sauras liándola en Instagram...

¡Conectamos con una persona muy necesaria! Andrea Compton trae series para que la cuarentena se pase más rápido y claro... ¡Nos soluciona la vida! "Hay una serie en HBO que todo el mundo tiene que ver. Hay ahora cuatro capítulos, serán ocho. Se llama 'Devs'". ¡Toma nota! "Los personajes son brutales, conque veáis el primer capítulo os vais a enganchar, es una maravilla".

También nos aclara los contenidos de Disney +, que acaba de llegar a España y parece ser que no tiene todos los contenidos... "Es como HBO, no está todo completo, los capítulos originales salen los viernes a las 9 de la mañana".

¡Nuestro chico rata favorito! Sr Cheeto se une a 'yu' para contarnos que a los streamers no les va nada mal con todo esto de la cuarentena. "Tenemos más visitas ahora que antes, y además ahora se están estrenando un montón de videojuegos". "Pero lo que más me están gustando es el ingenio de la gente a la hora de transmitir la información". ¡En México han hecho un temazo!

¡Conectamos con Jaime Caravaca! El humorista improvisa e intenta adivina de qué curra Álvaro en 'yu, no te pierdas nada'. ¿Becario?, ¿fisioterapeuta?, ¿redes?, ¿asistente personal? "Me subcontrata Ana Morgade", dice. ¿Lo adivinará?

Iñaki Urrutia vuelve con el 'yu Concurso' para hacerte 'miYunario'. ¡30 segundos, respuestas locas y muchos números! Los participantes deberán saber las respuestas a las preguntas de Urrutia... ¡Que siempre son cifras!

