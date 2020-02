Ricky Merino, Nil Moliner y mucha música en 'yu, no te pierdas nada' (28/02/2020)

Ricky Merino y Nil Moliner en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡Cuantísimo talento! Ventura y Sandra, de Delaporte, se unen para la sección que abre el 'yu music' de este viernes. Comentamos el estudio que asegura que escuchar las canciones de Justin Bieber son las mejores para animarse de camino al curro. "La música agresiva me da paz", dice Anibal Gomez. "Yo escucho música electrónica y me pone las pilas", cuenta Lorena. ¡La pizza con piña de los programas de radio!

¡Ni un viernes sin Adivina la Canción! Ricky Merino y Nil Moliner se baten en duelo en el reto musical más surrealista de la radio. ¿Se conocían de antes?, ¿se llevan bien? ¡A ver ese oído!

¡Artistazo y colaborador de Zapeando! Ricky Merino nos presenta 'Perfecto', su nuevo single. "Cuando le cantas al amor y al desamor tiras de hemeroteca mental", cuenta sobre el origen del tema. "O tiras por la excusa de que es una amiga", puntualiza Lorena.

"Me parecía muy guay sacar un tema de desamor el Día de San Valentín, podía haberlo hecho la semana siguiente, pero me hacía gracia", cuenta. Y las coreografías de sus shows... ¡Menudo fuego! Y es que su coreógrafo ha trabajado también con Taylor Swift. ¡Flipa! ¿Es Ricky Merino muy bailarín? "Bueno, no, yo es que soy muy currante, me puedo defender".

Pero es que además de cantante, Ricky está licenciado en Comunicación Audiovisual.. ¿Da ideas él para sus vídeos?

Y el disco, ¿para cuando?, ¿cuántos singles piensa sacar antes de estrenarlo? "Ahora es que todo se consume muy rápido, si sacas un single solo tiene vida una semana, y si lo peta mucho, pues un mes". "Además es que los discos de nueve canciones me dan rabia, no me gustan".

Por si todo esto fuera poco... ¡Ha hecho un programa con Netflix! "Lo que puedo contar es que es un concurso musical en el que la gente va a ganar pasta cantando bien, y me dan la oportunidad de cantar a mi en cada programa", cuenta. "Se estrenará este 2020 pero no puedo contar más". ¡Es un artista 360 en toda regla!

Conocemos un poquito más de las influencias de Ricky en nuestra ya clásica 'life list'. ¿Cuál fue el primer disco que se compró?, ¿ha ido a algún concierto de las Spice Girls?

¿Y qué opina de 'Universo', el tema de Blas Cantó para Eurovisión? "Creo que es el candidato perfecto, me encanta". Le preguntamos también por la canción que le ha cambiado la vida, que además cantó el la gala 0 de OT...

¡Estrenamos sección! Si Beethoven estuviera vivo le daría like... ¡Pero porque está sordo! Jugamos a Partitura Perfecta con Ricky Merino... ¡A ver ese talento con el teclado!

Antes de irse Ricky Merino nos deleita con un acústico de 'Perfecto'. ¡Wow!

Ventura pasa de su poesía latina porque los beefs entre artistas lo están petado sobremanera. Después de Karol G y Rosalía, hoy hablamos de la disputa del cantante René, Residente, con Tempo. Todo empezó cuando Residente dijo que Tempo le copiaba y claro... ¡Se lió la marimorena!

¡Charlamos con Nil Moliner, que viene con un temazo del brazo! El cantante nos presenta 'Bailando'. "Yo escribo sobre cosas que me pasan, el tema es un chute de energía, cuando grabamos el vídeo hacía mucho frío y terminamos teniendo mucho calor", cuenta.

¿Y cómo es eso de petarlo después de tantos años currando?. "Llenar Razzmataz o la Riviera es increíble, nunca me lo hubiera imaginado", cuenta.

Aunque se define como optimista... ¿Tiene días de bajona? "Sí, claro que sí, pero aun esos días me veo desde fuera y me río" ¿Es él el mítico colega que anima a sus amigos cuando están mal?, ¿pasa las penas bailando? "Bailar arrítmico cuesta, pero lo recomiendo un montón".

"Estamos dando clases de baile con mi banda, para hacer algo de baile", dice.. ¡Pero es que son muchos! "Somos 8, 15 si metes al staff, a ver cómo se nos da la gira...".

¿Y cómo fue el rodaje del vídeo de 'Soldadito de Hierro'? ¡Ha conseguido que sea Disco de Platino! "Fue una locura, realmente tuvimos que subir una cima en la montaña y luego ponerme a cantar a no se cuántos grados",.

Para terminar por todo lo alto, Nil Moliner nos toca 'Soldadito de Hierro' en directo:

¡Sandra Delaporte se estrena como colaboradora! La artista nos habla de música, moda, tendencias... Vamos, el moderneo. "Aunque a ratos soy una vieja", reconoce. "Me encanta no salir de fiesta, no bebo alcohol". ¡A ver cómo sale!

¡Eo, eo, eo! Se vienen los Beauty Brain a traernos novedades fresquitas del mundo urbano. También se vienen con un compi artistazo que acaba de estrenar nuevo tema, 'Locos'. ¡Escuchamos a Oddliquour!

