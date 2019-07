El surrealista momento en el que confunden a Lola Índigo con Ricky Merino caracterizado en ‘Tu Cara Me Suena’

Una de las imitaciones más espectaculares de la última edición de 'Tu Cara Me Suena' fue la de Ricky Merino como Lola Índigo. El cantante se puso en la piel de su compañera de OT y lo hizo tan bien que hasta ahora les confunden.

Un diario vasco ha cometido un error al ilustrar un artículo sobre la artista con una fotografía de Ricky Merino caracterizado en el programa de Antena 3.

Tras el fallo, los extriunfitos han bromeado en las redes sociales y Lola Índigo ha publicado "Hoy más que nunca, que viva el drag", haciendo referencia a la celebración del Orgullo.

Ya os dije en @TuCaraMSuena que iba a ser su cover en su gira de verano. No sabéis la de conciertos en los que en vez de @lolaindigomusic he ido yo y no os habéis pispao. La de Desalia era yo. https://t.co/sP5utWVD15