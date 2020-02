Taylor Swift se convierte en un "macho alfa" para denunciar el machismo en 'The Man'

Taylor Swift acaba de lanzar un genial vídeo para 'The Man', su canción más feminista incluida en Lover, su último trabajo. En este tema, Taylor habla sobre las diferencias que existen entre hombres y mujeres, tanto en su caso en la industria de la música, como en cualquier entorno laboral.

"Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo. Preguntándome si llegaría más rápido ahí si fuera un hombre", canta mientras se dice a sí misma que si fuese un hombre, sería "el hombre", un "líder, un macho alfa". Y se pregunta cómo debe ser eso de que todos te crean, aludiendo a la actitud generalizada de cuestionar los actos de las mujeres constantemente.

En el videoclip, que ella misma dirige y protagoniza, Taylor encarna a un hombre poderoso que dirige una empresa, hace fiestas en barco rodeado de bebida y chicas en bikini y puede enfadarse y gritar siempre que quiera, ya que "en un hombre" nada de esto esta mal visto: "Si yo estuviera presumiendo por ahí de mi dinero sería una perra, no un campeón".

En su representación como "macho alfa", de forma irónica la vemos representar ciertos comportamientos machistas como el famoso "manspreading" cuando viaja en metro, u orinando en la pared marcando territorio dejando "su firma".

También lo vemos en un club de striptease cosificando a la mujer, junto a otros hombres que beben chupitos directamente del cuerpo de la bailarina cubierto de dólares. O el hombre mayor que utiliza su poder y fortuna para casarse con una mujer mucho más joven.

Todo esto jugando con la doble moral de ser "el padre del año" por llevar a su hija a jugar al parque, cuando es algo que las mujeres llevan haciendo a diario toda la vida, sin que se les considere nada por ello.

En los primeros minutos del lanzamiento de 'The Man', los fans de la artista han aplaudido enormemente este nuevo trabajo. Muchos de ellos han destacado el final del vídeo, en el que en clave de humor Taylor se da todos los créditos del vídeo: "Dirigido por Taylor Swift, escrito por Taylor Swift, propiedad de Taylor Swift y protagonizado por Taylor Swift", dando únicamente acreditando la voz masculina del final al actor y luchador profesional Dwayne Johnson, cuando habla el personaje hombre de Taylor Swift con la Taylor real.

"Ella no es hombre. PERO ES EL MEJOR HOMBRE. Digamos "¡Soy el hombre!". Cree en tu propio poder. Lo eres todo", puede leerse en uno de los comentarios en Youtube.

'The man' es una forma muy original y divertida de denunciar una realidad, que ella misma ha vivido en primera persona y que incluso ha llevado hasta los tribunales. Recordemos que hace 3 años Taylor Swift ganó el juicio contra el locutor de radio David Mueller, por manosearla en 2013.

La cantante consiguió con este logro "aprovechar su situación de 'privilegio' en la sociedad", como persona conocida, para ayudar a todas aquellas víctimas de agresiones sexuales a denunciarlo públicamente.

El machismo es un tema del que habla en su documental Miss Americana, en el que además de hablar sobre esta agresión sexual, Taylor reconocía públicamente haber sufrido anorexia por la presión social respecto a su físico más allá de su talento. Algo que con los hombres no sucede.

LETRA DE 'THE MAN', DE TAYLOR SWIFT

I would be complex

I would be cool

They’d say I played the field before I found someone to commit to

And that would be ok

For me to do

Every conquest I had made would make me more of a boss to you

I’d be a fearless leader

I’d be an alpha type

When everyone believes ya

What’s that like? I’m so sick of running as fast I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man...

Then I’d be the man

I’d be the man

I’d be the man They’d say I hustled

Put in the work

They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve

What I was wearing

If I was rude

Could all be separated from my good ideas and power moves

And they would toast to me, oh

Let the players play

I’d be just like Leo

In Saint-Tropez Chorus What’s it like to brag about

Raking in dollars

And getting bitches and models

And it’s all good if you’re bad

And it’s okay if you’re mad If I was out flashing my dollars

I’d be a bitch, not a baller

They paint me out to be bad

So it’s okay that I’m mad I’m so sick of running as fast I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man...

Then I’d be the man

I’d be the man

I’m so sick of running as fast I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man...

Then I’d be the man

I’d be the man