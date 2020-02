Hablamos con Delaporte de su electrónica elegante y la moda que les inspira

Ana Morgade cede el testigo de presentar 'yu, no te pierdas nada' los viernes a Lorena Castell , que entrevista junto a Aníbal Gómez a dos grupazos de la escena indie española más ecléctica, Second y Delaporte.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Delaporte en yu / yu, no te pierdas nada

¿Qué hacen los grupos cuando no están tocando? ¡Pues venirse a 'yu, no te pierdas nada' a jugar a 'Adivina la Canción'! Sometemos a los chicos de Second y Delaporte a un duelo musical de altura. ¡A ver ese oído! Si son fans de los karaokes, seguro que aciertan alguna...

LA LIFE LIST DE SECOND Y DELAPORTE

¡Cotilleo, cotilleo! Indagamos un poquito en el lado más personal de Second y Delaporte y les preguntamos... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿cómo lo pagaron? "Mis padres me ponían mucho Queen", dice Delaporte.

DELAPORTE Y LA ELECTRÓNICA ELEGANTE

¡Solo tienen un disco pero ya lo están petando! Recibimos a Sandra y Sergio, de Delaporte. Solo tienen un disco pero se han recorrido los festivales nacionales más importantes y ya están trabajando en el segundo álbum. 'Clap, clap' es el primer adelanto. ¿Cambiarán mucho de sonido en este nuevo proyecto? "Es un poco más oscuro, el anterior es un poco 'soy un fresa' y ahora es una berenjena", dicen.

"Recomiendo a todo el mundo que pelee", dice Sandra, que practicó MMA hace poco. ¡Pedazo titular! Hablamos también de la 'cara B' de 'Clap, Clap', 'No'. "Las dos canciones están conectadas", confiesan.

El 27 de noviembre tocarán en La Riviera, y claro... Si lo preparan con tanto tiempo... ¡Ya se puede caer el mundo! ¿Y habrá alguna balada en su nuevo disco? "Sí, habrá, comparado con lo que hacemos ahora se le puede llamar balada", dicen.

NATALIA FERVIÚ Y EL ESTILO DE DELAPORTE

Natalia Ferviú viene ready para hacer un análisis del estilo de Delaporte. Para ellos la moda es imprescindible en los conciertos. "La moda es una manera de expresarse, lo que veo en las revistas me impacta y me inspira. Hay que utilizar todos los recursos para transmitir lo que quieres", aseguran.

'CLAP, CLAP EN DIRECTO'

