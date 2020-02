Rizha, Mantra, Sr Cheeto y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (21/02/2020)

Rizha y Mantra en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡Se ha quemado una de las dos fábricas del mundo que produce vinilos y hay problemas de producción! Entre esto y el coronavirus... ¡Caos total! Comenzamos este 'yu Music' comentando esta noticia con Lorena Castell, Aníbal Gómez, Ventura y Sr Cheeto.

¡Adivina la canción! Nuestro mítico concurso no falla los viernes y hoy los concursantes que se baten en duelo son la vocalista argentina Rizha, y Mantra, el grupo musical de Charly Weinber, Paula Pérez y Carlos Marco. ¡A ver ese oído musical!

Carlos Marco, Charly y Paula Pérez llevan ya un añito preparando su proyecto juntos y ahora lanzan 'No te Esperaba', un tema junto a Yera con el que han despegado por todo lo alto. ¿Cómo nació la idea de formar una banda?, ¿quién pagó el viaje a Maldivas para rodar el videoclip? ¡Menuda envidia!

"Queremos primero que la gente entienda el grupo, y luego ya sacaremos singles, haremos conciertos... Ahora queremos que la gente nos descubra", cuenta Carlos Marco, ex de Auryn. "Si algún día se plantea una vuelta de 'Auryn diré que sí, aunque ahora se lo preguntaré a ellos", explica.

"Aunque acabamos de salir hace una semana llevamos meses conociéndonos, y tenemos mucha ilusión", dice Paula. "Nos queremos mucho", asegura Michael. "Estamos montando un set muy chulo para los conciertos, cada uno tocará un instrumento", dicen.

¿Y cuánto tiempo estuvieron guardando el secreto de que iban a formar un trío?, ¿les costó mucho callárselo?

Para conocer un poquito más de sus referencias musicales buceamos por sus gustos y les preguntamos... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿cómo lo pagaron?, ¿y la última canción que han añadido a su playlist?

¡Primicia, exclusiva! Mantra nos toca 'No te esperaba' en directo.

¡Karaoke time! Carlos Marco se une a Rizha para cantar en el karaoke de 'yu, no te pierdas nada'. ¡Despacito!

Ventura vuelve con sus Fila gigantes con una nueva entrega de su sección de 'beefs', esas "peleillas" entre artistas camufladas en versos de canciones. Ya hemos hablado de Rosalía y Karol G y de Kase O y Metro, dos de las rivalidades más míticas del panorama nacional. Hoy toca cambio radical y nos vamos hasta las Batallas de Gallos, con los freestylers Skona y Nitro dándose cera pero bien. ¡El Sálvame del rap!

Empezó cuando tenía 6 años a componer, pero es que también canta, produce... ¡Y encima ha encontrado un momento para venir a este programa! La cantante argentina Rizha nos presenta sus temas y, además, nos explica cómo empezó con la música. "Suspendí sociales, estuve castigada un mes y me encerré en casa a hacer el disco", explica.

"No haría un musical en mi vida, no me gusta", dice. Pero a las series sí se apuntan... Pusieron en SKAM un tema suyo como banda sonora y poco después la ficharon de actriz. "De hecho hay un plano que sale mi personaje con un tema mío de fondo, muy fuerte", cuenta.

"No tengo Facebook, odio Facebook", explica. ¡Si es que hay que asumir que está quedando anticuado!

Antes de despedirse Rizha nos ha cantando 'Fly con Vos' en directo.

Sr Cheeto nos habla de sus 10 canciones favoritas. Bandas sonoras, cabeceras de series, éxitos, fracasos... ¿Qué música se pone para conducir?, ¿y mientras está en la ducha? ¡Todo temazos!

¡Seguimos con tendencias musicales! Los Beauty Brain vuelven con su radar urbano para hablarnos de estrenos guays y claro... ¡Estrenamos en exclusiva el tema que lanzan hoy! ¿Lo pinchará Lorena Castell en el Tomorrowland? También traen a su coleguita Daps, el cantante de 'Lil Nobita', que nos cuenta cómo empezó en la música.

¡Cerramos el programa con un broche de oro! La artista nos canta 'Se te ve venir' en directo.

