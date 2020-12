Roi Méndez, Joaquín Reyes, Maya Pixelskaya, iLeovlogs y más en 'yu, No te pierdas nada' (18/12/2020)

¿Puede que sea la persona con más energía del planeta? ¡Recibimos a iLeoVlogs! El youtuber es el primero en pasar por nuestro parquecito este viernes, y nos cuenta que estas Navidades serán las primeras que pase sin ver a su abuela...¡A la que hace más de un año que no ve! "Estoy triste", reconoce.

iLeoVlogs sale a la calle para preguntarle a la gente cuáles son los planes Navideños para este 2020... ¿Cuánto hace que no ven a sus abuelos?, ¿cómo les llaman?, ¿algún apodo gracioso?

¡En helicóptero! Así ha venido Tom Cruise a nuestro plató, pero por desgracia el cuerpo es el de Joaquín Reyes... ¡Habrá que escuchar su interior! "Estoy en varias cosas a la vez, los cienciólogos utilizamos el 90% de la mollera, solo descartamos un 10%, para que os hagáis una idea de la movida. Cuando entras te la abren, la mente", nos explica el actor, que igual se pasa luego por la Iglesia de la Cienciología de Madrid. "Tengo que pagar una derrama".

"Ten en cuenta que nosotros nos comunicamos por telequinesis", nos cuenta el actor, que esta muy enfadado con el equipo técnico de 'Misión Imposible 7' por no respetar la distancia de seguridad contra el coronavirus. ¡Menudos audios se han filtrado!

"Si vamos por la película 7, tan imposible no sería la misión. Yo propuse llamarlo 'misión improbable", explica. "Estaba echando una bronca a dos zagales que estaban compadreando, pero en otra frecuencia estaba mandando mensajes motivacionales", confiesa. ¿Será verdad?, ¿y porqué eso no lo escuchamos?, ¿le moleta mucho que se tomen el bocadillo?

"Son personas ridículas, aunque los sonidistas son gente muy avispada, pero un operador... Esa gente nada, tiene dentro un bizcochito bailando", dice el actor, que tiene una vena hater que desconocíamos... ¡Hasta ahora!

"Nosotros en la cienciología ni vacuna ni nada, pasamos. Ya sabéis que además nos meten cosas", asegura muy convencido de la teoría de Miguel Bosé y el 5G.

"Tengo 58 años y hago yo todas las escenas de acción, me da mucha cosa encontrarme a alguien que se parece a mi", dice el actor, que se conserva en plena forma... ¡Física! Porque mental... Cucú total.

¡Deja que nos metamos con él, por eso le queremos! Recibimos a Roi Méndez en el parquecito de yu para charlar un poquito de sus cosas. ¡El martes tenía que venir y se quedó dormido! "Fui demasiado responsable, me levanté dos horas antes de venir para ir con tiempo, y como iba con tiempo, me eché un ratito... y me quedé dormido", explica el cantante. ¡Nos tenía preocupados!

"Quería divertirme y aprender", nos cuenta Roi Méndez, intentando explicar porqué se pone podcast de "historia para Selectividad". "Yo de pequeño pensaba que asimilaba mejor la información dormido, me dormía escuchando el temario", dice. "Era un pieza, un técnicas", dice el artista, que no quiere fomentar lo de copiar en los exámenes. "Mi hermano es profesor y me dijo que no hablase de esto en público". Pues un poco tarde, amigo...

"Descubrí las chuletas con 16 o 17 años. Yo pasé selectividad con reducciones de Platón, Kant...", cuenta. "También hice mucho pinganillo, sabían que copiaba pero no cómo", explica. ¡Le daba 10 euros a un amigo para que se lo recitase todo!

Para terminar la sección, Maya Pixelskaya trae nuestro ya mítico juego de "la bola y las monedas"... ¡Su amigo Cepeda tiene el récord! "Es que le encanta ganar", nos cuenta. "Yo en la música le dejé ganar porque sabía a pasar mal", reconoce.

¡Una persona que es como encontrase 5 euros en el abrigo! Maya Pixelskaya está emocionada porque llega el momento de elegir el 'Game of the Year', el Goty para los amigos. ¿Cuáles son las opciones este año? "Los game awards son como los Oscar de los videojuegos", nos cuenta. ¿Quieres saber cuáles son los juegos más top del año? ¡Atento!

